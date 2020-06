AirPods 3 : A quoi faut-il s’attendre d’Apple.

Le marché des écouteurs intra auriculaire est en plein boom depuis l’année passée. A tel point, qu’Apple avait décidé de renouveler ses écouteurs avec ses nouveaux AirPods Pro. Depuis la machine est lancée et à quoi faut-il s’attendre avec les futurs AirPods 3 ?

Hier s’est déroulée l’Apple WWDC 2020 et si certains s’attendaient à des informations concenrant l’arrivée de nouveaux écouteurs de type Airpods ou un casque audio (le fameux Apple AirPods Studio), il n’en n’était rien.

Cependant, selon Ming-Chi Kuo, spécialiste des annonces et analyses Apple, les nouveaux écouteurs AirPods 3 devraient débarquer début 2021. Des écouteurs qui devraient reprendre certains codes et fonctionnalités des Airpods Pro fraichement sortis cette année.

Ces derniers devraient aussi hériter des fonctions comme le fait d’être résistant à la sueur et à l’eau. Des fonctions plus que nécessaires si la marque veut rester compétitive face aux produits de ses concurrents.

AirPods 3 meme design que les AirPods Pro ?

En outre, selon certaines analyses, les futurs AirPods 3 devraient reprendre également les mêmes codes design que les AirPods Pro. En outre, les écouteurs devraient également hériter d’une nouvelle puce, qui selon certaines rumeurs, serait plus performante que celle actuelle.

Bref, pas mal d’améliorations, mais qui devront faire face à la concurrence. En effet, on vous rappelle que Qualcomm a déjà annoncé qu’il proposera une nouvelle puce audio Bluetooth qui devrait couter moins cher tout en étant plus performante.

Ce qui devrait proposer encore plus de concurrences à Apple et ses AirPods 3. Une concurrence déjà bien présente actuellement. De fait, il suffit de voir tous nos articles et nos tests sur les casques intra auriculaire de type True Wireless.

Par ailleurs, il se pourrait aussi que les utilisateurs ne se ruent pas forcément sur les AirPods 3. De fait, s’il n’a pas été présenté lors de l’Apple WWDC 2020 d’hier, il ne semble faire aucun doute que le casque AirPods Studio d’Apple devrait sortir. Reste à voir si la marque l’annoncera lors du lancement de son prochain iPhone ou si elle le fera en même temps que pour les AirPods 3.