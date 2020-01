CES 2020 : DELL Latitude 9510, le notebook de Dell 15 pouces avec IA, WiFi 6 et 5G !

DELL profite de l’arrivée du CES 2020 pour annoncer en avant-première l’arrivée d’une nouvelle gamme de PC portables dédiés aux professionnels. Cette nouvelle gamme débutera avec le DELL Latitude 9510.

Alors que l’on pensait que le smartphone remplacerait tôt ou tard l’ordinateur, il semblerait qu’il n’en soit rien. Certes, les PC de bureau ont fait leur temps (encore que pour les gamers ils restent une référence). Mais le PC portable reste l’outil de travail ou de surf le plus intéressant.

Et DELL ne pense pas abandonner un segment dans lequel la marque opère depuis des décennies maintenant. Ainsi, elle annonce la sortie d’un tout nouveau portable dédié avant tout aux professionnels (mais pas que) avec son tout nouveau DELL Latitude 9510.

DELL Latitude 9510, le premier d’une série.

Effectivement, si ce modèle est le premier à être commercialisé, il entre dans la gamme DELL Latitude 9000. Une gamme qui se veut Ultra-Premium pour les professionnels mobiles.

Ainsi, on apprend que ce nouveau venu embarque une autonomie de 30 heures. De quoi rester plus de deux jours « ouvrables » sans devoir le recharger. Une autonomie de 30 heures rendue possible par ExpressCharge, l’IA et l’apprentissage automatique accroît l’autonomie du PC.

Ce modèle hérite en outre d’un écran 15 pouces Full HD. Son poids est annoncé à 1.45Kg, pour une souplesse et surtout une légèreté dans lors des déplacements. Le portable intégrera des processeurs Intel® CoreTM i7 de 10e génération au lancement et prêt pour la technologie vPro.

5G et WIFI 6 pour plus de mobilité connectée.

Avec un usage de plus en plus nomade, ce nouveau venu hérite donc de dernières normes possibles en matière de connectivité. Ainsi, il intègre du WiFi 6 (802.11ax) pour profiter pleinement des réseaux WiFi. Mieux encore, il intègre un module 5G qui permettra de se connecter directement sur un réseau data mobile (comme le fait votre smartphone) . Pour ce faire, DELL a glissé les antennes 5G dans les haut-parleurs. Et ce, pour tirer pleinement parti de l’écran InfinityEdge.

En matière de sécurité, ce nouveau venu sera équipé d’ ExpressSign-in. Il s’agit d’une détection de la présence de l’utilisateur, qui permet une connexion plus rapide, et plus de sécurité et des performances accrues. Et ce, grâce au capteur de proximité pour PC Dell associé à la technologie Intel® Context Sensing et à Windows Hello.

L’ordinateur Latitude 9510 disponible dans le monde entier le 26 mars 2020.