Bon plan ou BlackFriday : 30% de réduction sur les NETGEAR Mesh Nighthawk MK62.

Alors, en raison du Covid-19 et pour favoriser les petits commerçants, le Black Friday a été reporté en France au vendredi 4 décembre. Cependant, on peut quand même trouver des réductions de 30% sur Amazon. C’est le cas pour ce kit NETGEAR Système WiFi 6 Mesh Nighthawk MK62.

Alors, non bien sûr, on ne vous présente plus Netgear qui fait partie des leaders sur le marché des produits réseaux Wifi grand public. Si on vous a déjà présenté des tests sur sa gamme Orbi. Cette fois c’est une belle réduction sur son kit Mesh Nighthawk MK62 que nous propose la marque sur Amazon France.

Pour rappel, ce kit permet d’associer plusieurs appareils entre eux pour étendre la portée du signal WiFi. En prime, ce modèle embarque déjà la norme WIFI 6.

On vous propose :

Promo NETGEAR Système WiFi 6 Mesh Nighthawk (MK62) – Routeur WiFi 6 AX1800 pack de 2 pour un wifi partout dans la maison, WiFi plus performant que votre box, Couvre Jusqu'à 250m² et plus de 20 Appareils PLUS AUCUNE ZONE MORTE : le système Mesh WiFi 6 pour toute la maison offre une couverture pouvant atteindre 250 mètres carrés

LE WIFI 6 FOURNIT UNE VITESSE SUPERIEURE A DAVANTAGE D'APPAREILS SIMULTANEMENT : 4 systèmes puissants fournissent une vitesse pouvant atteindre 1,8 Gbit/s à plus de 20 appareils avec des performances fiables pour le streaming vidéo HD, le gaming ou la navigation sur internet et les téléchargements

COMPATIBLE AVEC TOUS LES FOURNISSEURS D'ACCES INTERNET : Remplace votre routeur Wifi existant (modem ou passerelle distinct(e) nécessaire). Compatible avec n'importe quel fournisseur d'accès Internet, qu'il s'agisse d'un câble, d'un satellite, de la fibre, du DSL, etc

PORTS ETHERNET FILAIRES : branchez vos ordinateurs, consoles de jeux, lecteurs en streaming et autres appareils filaires à proximité grâce à 3 ports Ethernet Gigabit totaux disponibles sur le routeur et le satellite

ITINERANCE FLUIDE : Un seul nom de réseau offre une itinérance transparente dans toutes les pièces de votre maison

Caractéristiques techniques :

