Honor V40, la marque renoue avec Qualcomm, Intel et Micron Technology.

Bonne nouvelle pour Honor la marque fille de Huawei. Effectivement, depuis que Huawei a vendu sa filiale et s’est séparé de sa marque Honor, celle-ci n’est plus sous l’interdiction américaine commerciale. La marque retravaille donc avec ses fournisseurs américains initiaux.

Pour ceux qui auraient manqué un épisode, Huawei a vendu la marque Honor en novembre dernier à un conglomérat national chinois Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Et ce pour un montant de 15,4 milliards de dollars.

Une volonté choisie par le géant chinois Huawei à la fois pour faire face aux interdictions imposées par le jugement de Donald Trump envers Huawei et pour limiter la perte en matière de vente de smartphone. D’autant que Honor n’était plus en mesure d’équiper ses smartphones de composants américains.

Pour rappel, Huawei n’est plus le seul dans le collimateur de l’état américain. En effet, ZTE et dernièrement Xiaomi sont eux aussi désormais sur liste noire.

Le bout du tunnel pour Honor avec l’Honor V40.

Effectivement, suite à cette passation de pouvoir, Honor ne fait plus désormais partie de Huawei, mais appartient bien à Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

Dès lors, la marque vient d’annoncer qu’elle avait repris ses tractations commerciales avec ses anciens partenaires comme Qualcomm, Intel, MediaTek et Micron Technology.

Cette fois-ci c’est le Honor V40 qui annonce le renouveau de la marque. Ce nouveau venu s’offre donc un processeur MediaTek MT6889Z Dimensity 1000+ Octa-core accompagné d’une puce GPU Mali-G77 MC9. Il est équipé d’un grand écran AMOLED HDR10, 120Hz d’une taille de 6.7 pouces. Un écran qui couvre par ailleurs pas moins de 91% de la surface du smartphone.

Détail intéressant, les capteurs photo avant sont relativement compacts et placés sur le coin supérieur gauche du smartphone. Capteur photo avant qui est un capteur 16 MP, f/2.0. Pour la partie arrière, on trouve ici un triple appareil photo composé d’un capteur 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56″, d’un 8 MP, f/2.4, 120˚, 17mm grand angle, d’un 2 MP, f/2.4, (macro).

Connectivité au summum pour le Honor V40.

Effectivement, ce nouveau venu embarque de la 5G compatible 4G/3G. Il est également muni du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6. Pour ce qui est du Bluetooth, on a droit a du Bluetooth 5.1. Le NFC est également présent ainsi qu’un port infrarouge.

Enfin, cerise sur le gâteau, la batterie de 4000 mAh peut –être alimentée via un port USB-C Fast charging 66W mais aussi via induction avec la norme Qi 50W.