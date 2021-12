Parrot ANAFI Ai, un drone 4G !

Avec son Parrot ANAFI Ai, la marque française qui s’est réorientée vers le segment des drones depuis quelques années annonce le premier drone professionnel compatible avec la 4G.

Il y a quelque année, les drones ont été le jouet pour enfant et grand enfant à la mode. Un segment dans lequel s’est engouffré Parrot il y a déjà de nombreuses années. En effet, souvenez-vous, nous vous avions présenté en test les drones Parrot Bebop et AR.Drone 2.0. Parrot new Wi-Fi quadricoptère.

Depuis la marque n’a cessé d’évoluer et de proposer des drones grand public, mais à utiliser par des adultes, mais aussi des drones plus orientés professionnels.

Parrot ANAFI Ai, la 4G en plus !

Ainsi, Parrot, leader européen sur le marché des drones professionnels, est heureux d’annoncer aujourd’hui la prochaine disponibilité de l’ANAFI Ai.

Alors ce nouveau drone destiné aux professionnels en quête de photogrammétrie, de mapping, d’inspection ou de surveillance apporte son lot de nouveautés. Tout d’abord, ce nouveau Parrot ANAFI Ai intègre un système d’évitement d’obstacle multi-direction exclusif, un appareil photo 48 MP, une caméra 4K 60fps.

De plus, le constructeur annonce une autonomie de vol jusqu’à 32 minutes. De quoi avoir un long champ d’action qui permettra de faire un aller-retour sur plusieurs kilomètres. En outre, il est possible pour l’utilisateur de générer plan de vol par un simple clic sur le cadastre de l’édifice à “mapper”.

De quoi rendre le drone totalement autonome. Ce qui pourrait même permettre à une seule personne pourquoi pas de « piloter » plusieurs drones.

Vol automatique du Parrot ANAFI Ai.

Par ailleurs, grâce à une connectivité 4G, il sera possible de recevoir en temps réels les vidéos du drone voir de prendre des photos de zone bien précise lorsque le drone vole. Enfin, Parrot annonce avoir travailler sur la cyber sécurité du Parrot ANAFI Ai.

« Le lien entre l’ANAFI Ai et l’utilisateur est protégé par un « Secure Element » offrant une identité unique à chaque appareil. Celui-ci assure également la protection des données transférées et garantit l’intégrité des softwares utilisés par le drone. »

On notera également que Parrot annonce l’intégration de sa 7ème génération de l’application FreeFlight iOS.

Prix et Disponibilité.

Ce nouveau modèle de Parrot, dont le prix débutera à 4,000 € HT, sera disponible à partir de janvier 2022.