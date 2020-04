Vidéo-conférence sur WhatsApp via 5G !

Oppo a annoncé avoir établi une vidéo-conférence via WhatsApp au travers d’une connexion 5G en Inde. Une vidéo-conférence dont les premiers tests ont été établis dans son centre de R&D à Hyderabad.

Avec ce test, le premier au monde nous signale Oppo, la marque a voulu tester deux segments qu’elle juge importants pour ses smartphones.

La première raison concerne l’intérêt et l’importance de la 5G sur ses smartphones. En effet, petit à petit la 5G s’installe chez les opérateurs et de plus en plus de smartphones estampillés 5G Ready font leur apparition sur le marché du smartphone haut de gamme. C’est le cas chez Samsung, chez Huawei, chez OnePlus et aussi chez Oppo. Samsung franchit même le cap d’intégrer de la 5G sur ses modèles milieu de gamme (voir notre article sur le Galaxy A71 5G).

Il est donc important aussi pour Oppo de s’assurer que ses téléphones haut de gamme compatibles 5G soient performants.

Taux de rafraichissement.

L’occasion aussi pour Oppo lors de ce test d’évaluer la nécessité et l’efficacité de son écran proposant un taux de rafraichissement de 120 Hz. Et ce de manière à obtenir une qualité vidéo claire et sans coupures ni saccades.

Commentant ce succès, M. Tasleem Arif, vice-président de la R&D de l’OPPO Inde, a déclaré :

Les tests d’appel vidéo 5G WhatsApp que nous avons menés dans notre centre de R&D à Hyderabad ont encore renforcé notre vision d’être prêt à l’avenir pour le déploiement de la 5G. Le succès de ces tests valide également l’adhésion de l’OPPO à l’idée d’amener la technologie à renforcer et à simplifier la vie des consommateurs.

Pour rappel, Oppo a décidé de conquérir l’occident et l’Europe après avoir acquis ses lettres de noblesse en Asie. Pour ce faire, la marque a présenté dernièrement son tout nouveau smartphone Oppo Find X2Pro. La compagnie chinoise a par ailleurs été choisie en Belgique par Proximus, l’opérateur national, comme partenaire pour l’utilisation du réseau 5G fraichement commercialisé.