WhatsApp, Messenger, Telegram taxé comme opérateur en Espagne.

Suite à une plaint des opérateurs espagnoles auprès de l’état, les instances étatiques étudient la question de mettre une taxe sur les applications de messageries instantanées comme WhatsApp, Messenger, Telegram.

Certains diront qu’une fois de plus, l’état essaie d’aller chercher de l’argent ou il peut. D’autres diront que c’est une juste égalité entre différents services. Le fait est que les opérateurs télécom espagnol se sentent quelque peu lésés par rapport à une concurrence virtuelle et logicielle.

Les mêmes services, mais pas les mêmes règles.

De fait, ceux-ci sont assujettis à toute une séries de réglementations par rapport à leur statut. Hors pour les opérateurs télécoms, des applications comme WhatsApp, Messenger, Telegram propose au final, les même services que les leurs. À savoir de la téléphonie via une téléphone mobile (en outre), l’envoie de message, de photos… Hors ceux-ci ne sont pas taxés et réglementé de la même manière.

Une nouvelle loi qui devrait taxer WhatsApp, Messenger, Telegram dès l’année prochaine.

Suite à cette plainte de la part des opérateurs, le gouvernement espagnol a pris en charge d’étudier la question et d’en arriver à une conclusion. Bref, dès l’année prochaine un nouveau projet de loi devrait passer. Ce projet de loi concernera de manière plus globale tous les services d’appel et de messagerie instantanée.

Ainsi, tous les services d’appel et de messagerie instantanée se verront taxé et devront se soumettre à cette nouvelle réglementation dès l’année prochaine. Ainsi, tout service de messagerie numérique pour smartphone sera considéré comme opérateur télécom sur le sol Espagnol.

Comment ça va être taxé ?

Ceux-ci devront s’acquitter d’une taxe qui sera établie en rapport des services facturés à l’utilisateur. Pour ce qui est justement de la facturation, cela reste encore un peu floue. Par ailleurs, il faudra également voir comment les éditeurs de logiciel vont s’y prendre pour très certainement introduire un recours pour passer au travers de cette nouvelle réglementation. Par ailleurs, il n’y a pas encore d’estimation faite sur ce que cela pourrait rapporter à l’Etat espagnol.

Cependant, selon certaines sources, il semblerait que ce projet de loi vise avant tout de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité et non d’aller chercher des euros en plus qui viendront remplir les caisses de l’état espagnol.

Par ailleurs, il faudra voir une fois la loi mis en place ce que cela générera comme contrainte pour les utilisateurs espagnols. Des utilisateurs qui apparemment sont de plus en plus nombreux en Espagne à utiliser des messageries instantanées comme WhatsApp, Messenger, Telegram plutôt que l’envoi de SMS, Texto classique.