Samsung recycle les emballages de ses TV connectées.

Samsung annonce un concept pour le moins surprenant. Les emballages en carton de ses téléviseurs connectés lifestyle The Serif, The Frame et The Sero seront livrés dans un nouvel emballage recycle prédécoupé pour en faire par exemple une maisonnette pour chat. Ainsi, Samsung recycle les emballages pour en faire des objets design et utile pour la maison.

Voilà une drôle d’idée qu’a eue Samsung concernant l’emballage en carton de ses téléviseurs. Effectivement, dans un esprit écologique et de zéro gaspillage, le constructeur coréen propose à ses clients de réutiliser l’emballage carton de leur nouveau téléviseur connecté.

Pour ce faire, la marque a subtilement « marqué » ses emballages carton. Ainsi, les utilisateurs peuvent découper les boîtes et les assembler pour réaliser, par exemple, de petites tables de chevet. Ou encore, des niches pour animaux domestiques.

« Sur la boîte, les acheteurs trouveront un code QR avec lequel ils pourront télécharger un manuel pour assembler les différents motifs. Grâce aux pointillés, ils peuvent donc facilement découper les boîtes et assembler les pièces ».

Un emballage carton qui n’en est pas un.

Une idée pour le moins originale et sympathique en terme d’écologie. De fait, généralement ces énormes à carton finissent dans la benne à ordure ou parfois sur les trottoirs.

Ici, Samsung propose tout simplement un moyen de les recycler directement. Et pour davantage motiver ses utilisateurs, Samsung s’est associé au magazine britannique lifestyle Dezeen pour organiser un concours mondial de créativité.

De fait, comme le montrent les quelques photos partagées par Samsung, la marque propose des solutions comme une maison en carton pour chat, mais pas seulement. On trouve aussi un porte-journaux à placer dans le salon. Ou encore, une « mini-armoire » à venir placer en dessous du téléviseur et qui pourra accueillir une console de jeu et quelques jeux vidéo.

Samsung The Serif, un téléviseur de salon design.

Pour rappel, la gamme de téléviseurs Samsung The Serif est un téléviseur de salon qui se pose sur d’énormes pieds et qui fait penser à un tableau blanc de conférence. Le téléviseur est doté de Bluetooth et de Wi-Fi pour être connecté à internet. Il intègre le mediacenter et le système d’exploitation Tizen de Samsung. La gamme s’étale avec des écrans allant de 108 cm à 138 cm. Il est composé d’une dalle 4K Ultra HD et est compatible avec AirPlay 2.