Oppo devrait dévoiler le Reno Ace 2 pour le mois d’avril.

Certaines rumeurs font état de l’arrivée d’ici le mois d’avril du successeur du Oppo Reno Ace. Ce nouveau venu pourrait arriver d’ici le mois d’avril. Et apporter au passage son lot de nouveautés. C’est en tout cas ce qu’annonce le site de certification 3C.

Oppo ne cesse de gagner du terrain sur ses concurrents et la marque compte bien se battre avec les plus grands. Il faut dire que la marque séduit de plus en plus les internautes et consommateurs. Par ailleurs, elle fait aussi parler de plus en plus d’elle.

Ce fut le cas dernièrement avec le Oppo Find X2 qui a été dévoilé début du mois de mars.

Mais que sait-on sur ce nouveau Reno Ace 2 ?

Ce nouveau venu a été aperçu sous la référence « PDHM00 ». C’est sur cette référence que l’on trouve les infos sur le site de régulation 3C. Pour rappel, l’appareil avait été aperçu il y a quelque temps sur la Wi-Fi Alliance.

Une information qui nous annonçait que le Reno Ace 2 serait bien équipé d’une puce Wi-Fi 802.11ac. En outre, on sait également que le téléphone embarquera Android 10.

On sait désormais que le téléphone sera également 5G. Pour ce faire, le téléphone sera équipé d’une puce Snapdragon 865. Par ailleurs, ce nouveau venu devrait également hériter de son prédécesseur concernant son système d’alimentation. De fait, le Reno Ace avait droit à un chargeur fast charge 65W. Le nouveau Reno Ace 2 en sera de même.

L’alimentation se fera via un port USB-C. Pour ce qui est des autres informations concernant notamment les capteurs photo, cela reste encore l’inconnu.

Plus d’information donc, devrait encore arriver dans les prochains jours. Et ce en attendant l’annonce officielle qui on vous le rappelle est prévue pour le mois d’avril.