L’Oppo Find X2 Pro dévoilé par le constructeur chinois.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses fuites concernant le nouveau flagship l’Oppo Find X2 Pro circulaient sur la toile internet. Cette fois le constructeur chinois a officialisé la sortie de son Oppo Find X2 Pro.

Depuis le mois de décembre, les informations sur l’arrivée de l’Oppo Find X2 Pro ne cessent de fuser sur la toile. En effet, nous avons suivi cette activité au fil des semaines. Cette fois la marque chinoise a levé le voile complet en dévoilant son smartphone.

Oppo Find X2 Pro, 5G et écran au maximum.

Alors, ça y est le voilà enfin dévoilé. Il est vrai que les rumeurs et les informations qui étaient publiées sur ce smartphone n’en finissaient plus.

Pour rappel, Oppo ne cesse de prendre des parts de marché un peu partout dans le monde. La marque a en effet la cote auprès du grand public. Avec le nouvel Oppo Find X2 Pro, le constructeur chinois vient se frotter aux ténors du marché.

Ainsi, ce nouveau venu hérite d’un écran QHD+ AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Fini l’appareil photo avant mécanique. En effet, le constructeur a opté pour un capteur photo placé en haut à gauche de l’écran. Écran qui ne couvre pas moins de 91% de la superficie du smartphone.

On notera au passage que la taille d’écran est de 6.7 pouces pour une résolution de 1440 x 3168 pixels.

Comme on l’avait annoncé, ce téléphone sera bien 5G. Pour ce faire, il embarquera un processeur Snapdragon 865 de Qualcomm. La mémoire embarquée du téléphone monte à 12 Go de RAM. La capacité de stockage sera composée de 256 Go voir 512 Go.

Pour ce qui est du système d’exploitation, le nouveau smartphone hérite d’Android 10.0 avec en surcouche, la solution maison d’Oppo. À savoir ColorOS 7.1.

Pour ce qui est des technologies sans fil embarquées, vous serez ravi d’apprendre que pour le Wi-Fi il intègre les normes 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Ainsi, ce nouveau venu est d’ores et déjà compatible avec le Wi-Fi 6. Pour ce qui est du Bluetooth, c’est la version 5.1 avec support A2DP et LE. Enfin, le NFC est bien lui aussi présent.