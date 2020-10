Le réseau 5G d’Orange disponible en France dès décembre 2020.

L’opérateur français n’a pas perdu de temps pour annoncer le lancement de son réseau 5G. Ainsi, en plus d’annoncer la mise en service dès le mois de décembre, Orange a aussi dévoilé ses nouveaux forfaits 5G.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que chez Orange, la machine commerciale est bien rodée. En effet, après seulement quelques jours sur l’attribution de licences 5G par l’Arcep, l’opérateur dégaine avant ses concurrents.

Tout ce que vous devez savoir sur la 5G Orange.

Alors, oui vous allez pouvoir profiter de la 5G proposée par Orange. Bon bien, sur pas partout dans un premier temps et il vous faudra un smartphone compatible. Mais il vous faudra aussi et surtout un forfait compatible.

Et sur ce point, Orange vient de dévoiler ses offres. Ainsi, on apprend qu’Orange proposera un premier forfait à 24.99€/mois pour une période de 12 mois. Après quoi il passera à 39.99€/mois. Mais pour ce prix vous aurez droit à :

Appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France.

SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France.

Multi-SIM Internet : Une 2e carte SIM sur demande pour une tablette ou une Airbox.

Internet mobile 70Go (débit réduit au-delà) utilisable en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre.

Comme vous pouvez le voir, ce forfait d’entrée de gamme propose 70Go de données. Une quantité intéressant qui devrait en séduire plus d’un.

Le forfait le plus élevé quant à lui est proposé à 79.99€/mois.

Cependant, ce forfait vous offre un volume de Go illimités. Mais pas seulement. Effectivement, il sera possible de s’en servir dans des zones étrangères comme les USA, le Canada, et la Chine.

En outre, il en sera de même pour les SMS illimités vers et depuis le monde + MMS illimités vers l’Europe, USA, Canada, Chine et les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les fixes et mobiles Europe, USA, Canada, Chine.

Intéressés ? Retrouvez toutes les informations concernant les forfaits sur ce lien.