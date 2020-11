Telecom Italia déploie de la 5G sur Milan et Gênes.

L’opérateur italien Telecom Italia annonce un partenariat avec la société Inwit pour la mise en place de micro antennes sur le territoire des villes de Milan et Gênes en vue de déployer un réseau 5G de meilleure qualité.

La 5G a nettement progressé un peu partout en Europe durant le confinement. Il faut dire que nous arrivons fin 2020 et que les smartphones et les opportunités en matière d’exploitation de la 5G sont bien présents. Ainsi, en France Orange a publié les premières offres du marché et ses forfaits. En Belgique, l’opérateur Proximus a commencé à déployer son réseau 5G notamment sur le port d’Anvers.

A relire : Le réseau 5G d’Orange disponible en France dès décembre 2020.

En Italie, dans un communiqué, Telecom Italia a déclaré que sa collaboration avec l’entreprise Inwit devrait aboutir à l’installation d’environ 100 petites cellules dans les villes de Milan et Gênes. Une première installation qui devrait ensuite s’étendre à d’autres villes et zones à forte densité de trafic.

Plus d’antennes pour plus de débits !

L’opérateur italien a souligné que des micros antennes seront nécessaires pour le déploiement et le fonctionnement d’un réseau 5G optimal. D fait, la mise en place de ces antennes offre une faible latence et une augmentation de la vitesse de transmission des données. Une vitesse que selon lui est décuplée par rapport aux systèmes précédents.

Par ailleurs, l’opérateur télécom souligne qu’il a également travaillé sur le déploiement de ces antennes dans un souci également de respect de l’environnement visuel. En effet, bon nombre de villes italiennes sont riches en matière de patrimoine et d’architecture. Ce qui donne un paysage urbain qui fait le charme des villes en Italie. Un héritage issu de la période romaine et de l’époque des « royaumes ». En effet, durant de nombreuses années, l’Italie n’était autre que l’association de plusieurs territoires qui étaient tenus par de riches familles.

Ainsi, ces antennes de devraient donc ne pas dénaturer les villes et plus particulièrement les zones historiques des villes. Et ce, tout en offrant la modernité du réseau 5G aux citoyens.