Le Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro est disponible à la vente !

Bonne nouvelle pour tous ceux qui suivent l’évolution de ce smartphone destiné à tous les fans de jeu vidéo sur smartphone. Les ventes du Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro ouvrent leurs portes aujourd’hui.

Le monde du gaming a décidé de s’incruster dans le monde du smartphone. En effet, certains constructeurs comme Asus avec son Rog Phone II ou Razor et son ont décidé de miser sur le jeu sur smartphone. Et quand on parle de jeu sur smartphone, on ne parle pas de Tetris, Angry Birds, ou encore le solitaire. Mais bien de jeu qui pèse lourd en graphisme.

Xiaomi s’est aussi lancée dans l’aventure avec sa Black Shark. Et si le Black Shark 3 avait pointé le bout de son nez en Asie il y a un peu plus d’un mois, cette fois le smartphone arrive en Europe.

Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro, un tueur de smartphones ?

Ce nouveau venu affiche clairement son objectif ! De fait, sur la page du produit on peut lire en grand le titre « The Ultimate 5G Gaming Phone ». Pas besoin de connaitre la langue Shakespeare pour comprendre.

Il faut dire que le smartphone a de quoi séduire niveau specs. Ainsi, le Black Shark 3 est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 LPDDR5 + UFS 3.0 d’une double batterie de 4720mAh. D’une solution Hyper Charge de 65W. L’écran, quant à lui, a droit à un taux de rafraichissement de 90 Hz. Un écran d’une taille de 6.67 pouces AMOLED. Pour ce qui est du Black Shark 3 Pro, il hérite d’un écran AMOLED de 7,1 pouces.

Niveau mémoire, vous pourrez compter sur 12 Go de RAM et 256 Go pour le stockage. De la

Connectivité dernière génération.

De fait, le nouveau Black Shark 3 hérite des dernières technologies en matière de connectivité. Ainsi, outre le support de la 5G (SA+NSA), le téléphone embarque également une solution Wi-Fi 6.

En outre, la marque n’annonce pas moins de 8 antennes. Dont 6 dédiées à la 5G. Pas de doutes possibles, le Black Shark 3 sera un smartphone capable de profiter au maximum des performances et du signal 5G de votre opérateur.

Niveau appareil photo, le téléphone est équipé d’un capteur 64 MP principal, d’un capteur 13 MP et d’un capteur 5 MP bokeh.

De l’audio bien étudié.

Effectivement, afin d’offrir un rendu sonore de qualité, le Black Shark 3 est équipé de haut-parleur symétrique placé de part et d’autre du téléphone. Ce qui permettra au joueur d’entendre l’ennemi arrivé soit de gauche soit de droite. Enfin, un détail, mais non des moindres, la présence d’un port jack 3.5mm.

Pour les plus intéressés, sachez que le téléphone sera commercialisé au prix de 599€ pour la configuration de base pour le Black Shark 3.

Pour ce qui est de la version « gonflée », alias le Black Shark 3 Pro. Il vous faudra sortir 899 euros.

Pour plus d’information, on vous propose de vous rendre sur les pages produits du Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro