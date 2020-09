La Commission européenne accélère le déploiement de la 5G.

La technologie est le nouveau faire de lance dans l’univers des télécoms. Certains acteurs voient des possibilités non négligeables en matière de solution grâce à la 5 G. Ainsi, La Commission européenne a publié aujourd’hui le paquet « Décennie numérique » dans lequel elle n’a pas oublié la 5G.

La 5G sera très certainement LA prochaine évolution en matière de solution data mobile. Et si tous les états de l’Union européenne ont déjà en grande partie commencé les enchères, la Commission européenne souhaite accélérer les choses.

Ainsi, à l’occasion de sa publication sur le paquet « Décennie numérique », la commission a mis en avant quelques points dédiés à la 5G.

Concrètement, la Commission presse les États membres à prendre des « mesures simples et réalistes » pour attribuer le spectre 5G dans des « conditions favorables aux investissements ».

Parmi les remarques faites par la Commission européenne, il y a celle concernant la suppression des obstacles administratifs inutiles. De plus, la Commission européenne a demandé aux États de réduire la durée moyenne des autorisations de site à 4 mois, contre 18 mois actuellement.

De la sorte, les pays doivent fournir des plans pour mettre en œuvre une boîte à outils des meilleures pratiques d’ici avril 2021.

« Ce sont les mesures les plus audacieuses jamais prises pour remettre le plan d’action 5G de la Commission européenne sur les rails. Elles visent les goulets d’étranglement les plus étroits : les meilleures pratiques pour les enchères du spectre et des permis de site plus rapides »