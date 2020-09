Création d’un groupe de travail sur la 5G !

La 5G n’est pas encore vraiment déployée, et la technologie fait déjà débat auprès des « ondes sceptiques ». Mais si certains s’inquiètent sur les problèmes de santé que pourrait occasionner la 5G, d’autres s’intéressent sur le marketing des opérateurs annonçant la 5G !

La 5G n’est pas encore là ! À part dans certains téléphones bien sûr. Les différents opérateurs sont occupés à mettre en place et à déployer leur réseau. Mais cela prend du temps et des accords et des réglementations doivent encore se faire.

La 5G arrive, mais sous quelles conditions ?

Mais le marketing n’attend pas et les opérateurs voient également en a 5G, une nouvelle stratégie commerciale qui pourrait à nouveau générer des revenus.

De fait, pour rappel, la 5G annonce des débits nettement supérieurs à ceux de la 4G. Et si actuellement, on est tous très contents avec la 4G, la 5G pourrait ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles applications. On pense bien sûr à de la TV 4K voir 8K sur Netflix ou autre sur son smartphone, mais aussi bien d’autres possibilités

Du coup, les opérateurs pourraient jouer sur cet aspect « vitesse » pour proposer des offres commerciales 5G. Sauf que voilà, actuellement, la 5G n’est pas encore vraiment là et le Conseil national de la consommation (CNC), et Bercy ont bien l’intention de surveiller ça de près.

Effectivement, pour le bien des consommateurs, le Conseil national de la consommation (CNC) va mettre en place un groupe de travail qui aura pour mission de surveiller de près les offres des opérateurs. Ce groupe de travail aura pour fonction de s’assurer que les offres concernant la 5G ne sont pas mensongères

Une annonce qui est faite pour mettre en garde les opérateurs.

Cette annonce de Bercy n’est pas faite par hasard, Effectivement, le CNC sent le vent arriver de loin. L’organisme qui a pour but de « protéger » le consommateur craint en effet que d’ici la fin de l’année, les opérateurs joueront très certainement la carte de la 5G pour proposer de nouvelles offres pour les fêtes de Noel et de fin d’année. Une période durant laquelle les opérateurs profitent de l’aspect « cadeau de Noël » pour proposer des smartphones à prix réduit à condition de souscrire un abonnement d’un an (voir deux parfois) à un forfait.

On pourrait donc voir arriver des forfaits 5G associés à des smartphones 5G alors que la 5G n’est pas vraiment encore utilisée réellement.