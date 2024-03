A810 de 70mai, une dashcam connectée 4K et 4G.

Avec sa nouvelle caméra A810, 70mai spécialiste dans la dashcam (alias caméra de voiture ou caméra embarquée) propose une nouvelle caméra pour votre voiture. Une caméra qui aura pour objectif d’enregistrer tout ce qui se passe sur la route.

La société 70mai, reconnue pour ses avancées dans le secteur des technologies de conduite intelligente, enrichi le marché avec une nouvelle caméra embarquée pour automobiliste.

Distinctive pour sa combinaison de connectivité 4G et d’un capteur 4K Sony Starvis 2, l’A810 se pose en avancée technologique dans l’univers des caméras embarquées.

Fonctionnalités clés de l’A810

La A810 a pour but d fournir une qualité d’image de niveau professionnel. Pour ce faire, la marque a équipé cette nouvelle caméra embarquée d’un capteur haute résolution 4K UHD Sony Starvis 2 IMX678.

Elle se distingue également par l’application de la MaiColor Vivid+ Solution (MVS), une technologie propre à 70mai qui améliore significativement la balance de l’exposition, la fidélité des couleurs et la stabilité de l’image, réduisant le flou en mouvement pour des rendus d’une clarté exceptionnelle.

Amélioration de la sécurité et de la commodité

La caméra A810, avec sa fonction Dual-Channel, permet une surveillance étendue par le biais d’une caméra arrière HDR en 1080P ou d’une caméra intérieure IR également en 1080P. Cette capacité d’enregistrement simultané des deux caméras constitue un système d’enregistrement intégré et sécurisé.

L’ajout de la connectivité 4G introduit une dimension supplémentaire de commodité et de sécurité, facilitant les notifications instantanées, la surveillance à distance et le suivi en temps réel du véhicule.

Des caractéristiques avancées pour une protection optimale

La caméra embarquée A810 intègre des fonctionnalités novatrices telles que la technologie Night Owl Vision et une grande ouverture f/1.8, assurant des enregistrements de qualité même en conditions de faible luminosité. Elle offre également un mode Time-Lapse et la fonction d’enregistrement Dual-Channel pour une protection continue et une gestion optimale de l’espace de stockage. Le GPS intégré, couplé à la technologie Super-Sensing ADAS, fournit des alertes vocales pour un suivi précis et en temps réel.

Disponibilité et options de tarification

Prix et Disponibilité.