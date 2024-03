HeatsBox Go Smart, la boite à lunch connectée qui en plus réchauffe vos plats.

Avec la HeatsBox Go Smart, ceux qui prennent leur repas pour aller au bureau ou sur chantier vont pouvoir manger chaud sans avoir recourt à un micro-onde. En effet, la marque HeatsBox propose une boite « à lunch » qui non seulement est connectée, mais qui réchauffe votre repas.

Dans un monde où la mobilité et la praticité deviennent essentielles, la HeatsBox Go se présente comme une innovation majeure pour les amoureux de repas chauds et savoureux, quelle que soit leur localisation.

En effet, si certains ont pour habitude de manger avec les collègues au restaurant ou la brasserie du coin, d’autres optent pour le repas fait, mais on ou alors les restes du repas de la veille. Mais pas toujours évident de manger le repas de la veille au travail surtout si en plus vous n’avez pas de cuisine avec un micro-ondes ou une solution pour chauffer vos aliments.

HeatsBox Go Smart, la « boite à tartine » pas comme les autres.

Cette boîte à lunch n’est pas une boite comme les autres. Et pour cause, elle est électrique, portable, et connectée. Elle redéfinit l’expérience de manger en déplacement, en chauffant vos plats préférés en seulement 15 à 25 minutes.

Cette nouvelle boite à lunch HeatsBox Go smart est munie d’une batterie qui non permet de chauffer les aliments présents dans la boite, sans contraintes et sans avoir à utiliser un micro-ondes.

Une application pour smartphone et du Bluetooth pour plus de précision.

Outre le fait de chauffer vos aliments, la marque a eu la bonne idée de la rendre connectée à votre smartphone via une connexion Bluetooth et une application dédiée. L’application permet de prendre le contrôle de la boite HeatsBox Go en sélectionnant la température cible et en programmant le temps de chauffe pour que votre repas soit prêt au moment vous le voulez.

Prix et Disponibilité.

La HeatsBox Go pourra être chargée via un port USB-C, elle mesure environ 16,51 cm x 22,23 cm x 10,16 cm et est totalement hermétique. La HeatsBox Go est proposée aux alentours des 170€ (159CHF).