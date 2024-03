Black Shark GT3 2024 : La Nouvelle Référence des Smartwatches pour Gamers

Dans le monde des montres intelligentes, une nouvelle ère s’annonce avec l’arrivée du Black Shark GT3 2024, une montre conçue spécifiquement pour les amateurs de jeux vidéo.

Xiaomi, entends une fois de plus séduire le monde du gamer et les aficionados du gaming en proposant une nouvelle montre connectée qui reprend les codes de leur univers.

Black Shark GT3 2024, Caractéristiques techniques.

Le Black Shark GT3 2024 a pour ambition de séduire un public exigeant en matière de spécifications techniques comme le sont les gamers. Ce que l’on sait de cette montre, c’est qu’elle est équipée d’un processeur ultra-puissant (mais on n’a pas plus d’informations) qui garantit une expérience utilisateur fluide et rapide, même lors de sessions de jeux gourmands en ressources.

La montre est munie d’un écran AMOLED incurvé d’une taille de 1.96 pouce. Celui-ci grâce au système d’exploitation permettra de choisir parmi plusieurs «modèles » d’écran d’affichage.

A relire : Black Shark 4 Pro, un autre smartphone gaming. Xiaomi officialise la sortie du Black Shark 4 Pro, un nouveau smartphone lui aussi orienté gaming, mais que possède une configuration bien musclée qui comprend de la 5G et du Wi-Fi 6.

Autonomie révolutionnaire ?

L’un des points forts du Black Shark GT3 2024 est sans doute son autonomie. Grâce à sa batterie de grande capacité, cette montre peut tenir jusqu’à 10 jours en usage normal et jusqu’à une journée entière en utilisation intensive. Les gamers peuvent ainsi profiter de longues heures de jeu sans se soucier de recharger leur appareil.

Fonctionnalités dédiées aux sportifs et à la santé.

Le Black Shark GT3 2024 est compatible avec plus d’une centaine de sports allant de la marche à pied à la course, au tennis, au vélo…Il sera ainsi possible pour son porteur d’avoir un suivi de son activité sportive. On notera au passage le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil…

Connectivité et Compatibilité

Le Black Shark GT3 2024 excelle également dans sa capacité à se connecter sans faille à votre smartphone et autres appareils. Grâce à la technologie Bluetooth 5.0, les transferts de données sont rapides et stables. La montre est également compatible avec une large gamme de smartphones, garantissant une expérience sans accroc pour tous les utilisateurs. La marque annonce également le support de « Shark GPT » qui devrait être un assistant vocal connecté et intelligent.