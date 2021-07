Soldes d’été : 200€ de réduction sur le PC Portable LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15AR -GTX1650.

Informations complémentaires

Rapid Charge (80% de la batterie en 1 heure)

Clavier de jeu rétroéclairé bleu

Adaptateur 135 W Une puissance digne d’un ordinateur de bureau !

Dotés de performances incroyables généralement disponibles uniquement sur les ordinateurs de bureau, les processeurs AMD Ryzen de dernière génération pour ordinateurs portables confèrent à cette machine une puissance digne d’un ordinateur de bureau dédié au gaming que vous pouvez emporter partout avec vous. Plongez-vous dans l’action

L’Ideapad 3 Gaming est doté de la technologie Dolby Audio TM. Il est là pour amener votre expérience de jeu mobile dans une autre dimension. Confort d’utilisation & Upgrade facile

La chaleur, le cauchemar de tous les gamers, n’est plus un problème grâce à notre système de refroidissement qui offre les toutes dernières

fonctionnalités qu’un système de refroidissement à double canal peut fournir : refroidissement individuel du CPU et du GPU pour un système

globalement mieux refroidi. Il est aussi facile à upgrader qu’une tour de gaming pour la RAM et le système de stockage.