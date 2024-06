Mauvaise nouvelle pour Apple qui vient de voir les ventes d’iPhone diminué de 10 % sur un an pour atteindre 46 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal. Une chute des ventes qui fait notamment perdre à Apple sa place de ventes d’iPhone.

Mais que ce passe-t-il chez Apple ? L’entreprise continue de perdre des parts de marché dans son segment de prédilection, le smartphone. En effet, l’année 2023 n’a pas été bonne pour la marque et 2024 ne s’annonce guère mieux.

Les ventes d’iPhone à la baisse, les causes.

L’iPhone n’a plus la cote auprès des consommateurs ? Difficile de le dire, mais une chose est sûr, la concurrence ne cesse de proposer des smartphones plus performants et plus alléchants au consommateur. Le prix aussi fait parfois la différence. En outre, comme nous le signalait lors d’une conférence de presse le constructeur chinois OPPO, les consommateurs certes investissent dans un smartphone un peu plus haut de gamme, mais le conservent désormais plus longtemps.

Autant de causes qui font mal à Apple. D’autant que la différence d’un smartphone à l’autre n’est plus vraiment exceptionnelle.

Le chiffre d’affaires global de l’entreprise a chuté de 4,3 % à 90,8 milliards de dollars. Les ventes d’iPhone d’Apple ont diminué de 10 % sur un an pour atteindre 46 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal (terminé le 30 mars) et les ventes totales de la Grande Chine sont tombées à 16,4 milliards de dollars, contre 17,8 milliards de dollars il y a un an.

La Chine Un marché ultra concurrentiel pour Apple.

En outre, Apple doit faire face sur le marché chinois aux constructeurs locaux comme Huawei, Oppo, Honor qui ne cesse de voir leurs ventes exploser. Le constructeur américain de smartphone doit également faire face aux problèmes politiques entre la Chine et les USA qui entrainent des restrictions du gouvernement chinois sur la vente d’iPhone.

De fait, pour rappel, le gouvernement chinois a interdit à ses travailleurs de détenir un iPhone comme smartphone pour des raisons de sécurité intérieure.