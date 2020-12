Test : Pocketalk S traducteur vocal instantané de poche

Pocketalk S est un appareil destiné à la traduction bi-directionnelle. Doté d’un petit écran tactile, de microphones filtrant le bruit et d’une caméra afin de traduire le texte. Pocketalk S doit être capable de traduire 82 langues différentes. Lors de mes déplacements à l’étranger, je bute souvent, comme vous probablement, sur le vocabulaire local.

Tout le monde ne parle pas anglais et bien souvent dans les contrées reculées l’accent teinte considérablement la langue… Il existe bien des guides écrits pour les voyageurs qu’on s’empresse de mettre dans ses bagages, mais qui en définitive, le moment venu sont compliqués à utiliser.



Préambule.

L’équipe et le siège européen de Pocketalk S sont basés à Amsterdam. Avec plus de 600 000 unités vendues dans le monde entier, Pocketalk est l’acteur principal de la traduction instantanée portable dans le monde. Développé, fabriqué et distribué par Sourcenext, le plus grand distributeur et créateur de logiciels, de matériel informatique et de produits au Japon, L’appareil peut être utilisé dans 133 pays et régions.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Processeur ARM Cortex 53 Quad-Core 1,3 GHz Système opérateur OS personnalisé (basé sur Android OS 8.1) ROM 8 Go RAM 1 Go Écran d’affichage Écran tactile / 480×640 pixels Appareil photo (pour la traduction d’image) 8 millions de pixels Orateur Deux haut-parleurs intégrés (1,5 watts) Micro Deux microphones avec suppression du bruit Batterie Batterie au lithium-ion rechargeable (1200 mAh) Temps de traduction continu 4,5 heures Temps d’attente 2,5 jours Temps de charge 105 minutes Batterie en charge USB Type-C Données mobiles 3G (W-CDMA) / 4G (FDD-LTE) / 4G (TD-LTE) Emplacement pour carte SIM nano-SIM (SIM Sourcenext ® uniquement) SIM intégrée Uniquement disponible dans les modèles «eSIM» (plan de données) Bluetooth Bluetooth 4.2 Wifi 802.11a / b / n / g, 2,4 GHz / 5 GHz Taille L x L x H 11 x 53 x 91 millimètres Poids 75 grammes

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Appareil POCKETALK S,

manuel d’utilisation,

câble de charge USB Type C à Type A (chargeur)

4 coloris: blanc, rouge, noir et or.