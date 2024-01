HarmonyOS, le futur des prochains smartphones Huawei.

Selon le China Daily, Huawei a annoncé qu’il allait rendre accessible aux développeurs HarmonyOS. Son futur système d’exploitation est en passe de devenir le prochain OS de ses smartphones.

Depuis quelques années maintenant suite aux restrictions américaines, Huawei a dû développer son Huawei AppGallery, un Android Play store alternatif qui permettait d’installer et d’utiliser des applications sans devoir utiliser le Play Store de Google. À cela, la marque avait commencé a développé son propre système d’exploitation, multi plateforme dont le but était de permettre de créer un écosystème qui ne serait pas limité au smartphone.

Huawei passe à la vitesse supérieure avec HarmonyOS.

De fait, le constructeur chinois aurait décidé de complètement se soustraire à Android pour faire cavalier seul. Un pari risqué quand on sait la « suprématie » d’Android sur le marché du smartphone. Mais cela ne semble pas inquiéter Huawei.

Ainsi, Yu Chengdong, PDG de Huawei Consumer Business Group, aurait déclaré que :

« Le dernier HarmonyOS était conçu pour être plus convivial, sécurisé, intelligent et interconnecté. »

On pensera notamment au fait que HarmonyOS pourrait s’étendre à d’autres produits connectés que le smartphone.

Presque un milliard d’appareils.

La compagnie chinoise se base sans doute sur son capital utilisateur et qui aurait déjà plus de 800 millions d’appareils qui utilisent désormais HarmonyOS, y compris des produits tiers. Il semblerait également que plus de 200 principaux développeurs d’applications aient été intégrés à l’écosystème HarmonyOS.

En outre, la prochaine version du système d’exploitation pourrait à l’avenir ne plus accepter des applications Android. Une version qui pourrait venir équiper le prochain Huawei Mate.

HarmonyOS est-il en passe de devenir un futur concurrent sérieux de Google ? Seul l’avenir nous le dira, mais il est vrai que si ici en occident nous sommes très attachés aux produits et services associés à Google, il en est tout autre en Asie et en Chine. Par ailleurs, nous sommes ici en Europe 741 Millions, et aux USA ils sont ±330 millions, soit un total de ± 1 milliard ce qui corresponds à la population Chinoise.