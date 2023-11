MOTIV HOME, Le Système de Streaming Tout-En-Un par Teufel.

Avec sa MOTIV HOME, le constructeur allemand revient sur ce qu’il fait de mieux, une enceinte pour la maison ou le jardin ou la terrasse. La marque définit cette nouvelle enceinte comme un système de streaming tout-en-un.

Teufel est une marque allemande qui a fait de l’audio de qualité sa spécialité. Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de tester certains de ses produits et ceux-ci ne nous ont jamais déçus. Cette fois la marque revient avec une solution hybride et « transportable » pour la maison et ses alentours.

MOTIV HOME, Le Système de Streaming Tout-En-Un.

Le MOTIV HOME est une enceinte qui devrait séduire par sa polyvalence inégalée en matière de streaming. Que vous soyez un fervent utilisateur d’AirPlay 2, de Google Chromecast, de Spotify Connect ou de Tidal Connect, ce système a tout pour plaire.

Il vous permet également d’accéder à des milliers de stations de radio via Tune-In, élargissant ainsi vos horizons musicaux. De plus, la présence du Bluetooth en fait un compagnon de choix lorsque le Wi-Fi n’est pas disponible.

A relire : Teufel ROCKSTER AIR 2 : La Puissance Festive Impressionnante. Les amoureux de la musique et des ambiances festives trouveront-ils leur bonheur avec la nouvelle enceinte portable Bluetooth de Teufel : la ROCKSTER AIR 2. Conçue à Berlin par des experts audio…

Wi-Fi et Bluetooth pour plus de liberté.

De fait, cette enceinte audio sans fil est équipée de Wi-Fi ce qui lui permettra d’accéder directement au service audio en ligne. À noter d’ailleurs que Teufel propose une application pour smartphone Teufel Home App (iOS/Android) pour la configuration, la sélection des sources, le contrôle de la lecture ainsi que l’égaliseur.

Par ailleurs, il est également possible de sauvegarder ses morceaux de musiques préférés via Spotify et Tidal. Alors, il sera possible pour l’utilisateur d’écouter sa musique préférée en appuyant directement sur un bouton présent sur le dessus de l’enceinte, sans avoir besoin de son smartphone.

Qualité sonore et une batterie conséquente.

Pour ce qui est de la partie audio, l’enceinte sans fil MOTIV HOME est dotée de deux haut-parleurs avant, deux haut-parleurs latéraux, un subwoofer frontal et deux membranes de basses passives. La marque annonce aussi l’intégration de la technologie Dynamore® qui élargit le panorama stéréo de manière virtuelle, créant ainsi une expérience sonore enveloppante. Le tout assisté par un amplificateur de puissance de classe D.

Afin de profiter au mieux de l’enceinte, l’utilisateur pourra compter sur la batterie lithium-ion haute capacité embarquée qui offre selon Teufel une autonomie jusqu’à 15 heures à un volume moyen.

Design sobre et efficace.

Côté design, Teufel reste dans ce qu’elle sait faire de mieux, un design sobre, contemporain et passe partout, mais pratique en intégrant une poignée de transport discrète qui vous permettra de porter facilement l’enceinte pour la déplacer.

Prix et Disponibilité.

Le MOTIV HOME est désormais disponible en deux élégantes finitions, noir et blanc, au prix de 549,99 euros. Vous pouvez l’acquérir dans la boutique en ligne de Teufel.