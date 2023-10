Yooatom Origin 800, une batterie solaire portable et transportable avec charge à induction pour smartphone.

Et si avec Yooatom Origin 800, vous pouviez utiliser une solution de batterie portable à la demande pour tout le monde ou chacun ? C’est en tout cas ce que se propose de vous offrir la société américaine YOOATOM Global basée à Irvine. Un concept pour le moins surprenant.

La société YOOATOM Global propose en effet, un concept de batterie amovible de stockage portable pour le moins surprenant. A la manière d’un NAS auquel vous viendriez ajouter des unité de stockage, la solution proposée par la marque pourrait bien séduire les plus nomades d’entre nous.

Yooatom Origin 800, des batterie rechargeable, amovible et qui en plus son qi pour le smartphone.

La marque présente sa nouvelle solution comme le premier système d’alimentation modulaire intelligent au monde. Concrètement le Yooatom Origin 800 se compose d’un base principal qui peut être chargée soit via une prise de courant, soit depuis une source de type panneau solaire. La particularité est que sur la partie supérieure, il est possible de venir fixer des batterie amovible autonomes qui viendront se recharger sur la partie centrale. Une fois celles-ci chargées, il sera possible de les emmener séparément pour de usages diverses comme recharger un smartphone, un notebook. La marque les nommes Power Stacks (batteries) et Power Dock (unité supérieure).

Power Dock, des unités transportables plus compactes.

Chaque cylindre (Power Dock) offre une capacité de 27000 mAh et dispose d’un port bidirectionnel de 60 W Type-C (PD3.0) pour vos besoins de charge. Qui pourra venir charger deux smartphones simultanément par exemple. Mais le port USB-c pourra également servir pour recharger la batterie depuis une prise de courant.

De plus, chaque Power Dock est équipé d’un système de LED circulaire qui s’allume d’une couleur différente en fonction de l’état de la batterie. Enfin, dernier détail, la partie supérieure de la Power Dock est également dotée d’une zone de charge à induction. Cette zone de charge par induction supporte une puissance de charge de 10W.

Le module principal associé à ses Power Dock est en mesure de délivrer en sortie une puissance jusqu’à 800W de quoi faire fonctionner une PS5, un projecteur, un four à micro-ondes ou encore un radiateur électrique.

L’Origin 800 est équipé d’une alimentation sans interruption (UPS) ultra-rapide de 15 ms qui offre une protection d’alimentation garantie pour les appareils électroniques connectés. Lorsque l’alimentation est interrompue ou fluctue en dehors des niveaux de sécurité, un UPS fournit instantanément ( moins de 15 ms ) une alimentation de secours par batterie propre et une protection contre les surtensions pour les équipements sensibles branchés.

Prix et Disponibilité.

Le système Yooatom Origin 800 est proposé au prix de 369€ en combinaison avec 2 batteries amovible.