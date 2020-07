Test : Caméra TP-Link TAPO C200.

Aujourd’hui nous allons tester la caméra TP-Link TAPO C200, petite dernière des caméra IP/Wifi de surveillance de la marque chinoise TP-Link. Toute en rondeur et en légèreté, son poids ne reflète pas ses capacités motorisées. Let’s go for the test !

Préambule.

A propos de TP-Link :

« Fondé en 1996, TP-Link est un acteur incontournable sur le marché des produits réseau et des accessoires WiFi. Reconnu pour la fiabilité de ses produits, la société est leader mondial sur le marché des appareils réseau local (WLAN) et modems/routeurs depuis plusieurs années.

TP-Link distribue ses produits dans plus de 120 pays, et des centaines de millions d’utilisateurs profitent d’un réseau performant quotidiennement à travers le monde. L’ADN du groupe TP-Link : fiable et performant au meilleur prix. »

Telle est la description officielle de cette société située plus précisément à Shenzhen, en Chine continentale, ville de 12 millions d’habitants qui affiche une croissance économique de plus de 7% !

Ses voisines sont les pépites technologiques comme Huawei, DJI (fabricants de drones civils) ainsi que Tencent, éditeur de l’application Wechat, la plus populaire de Chine.

Voilà le décors planté.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

VIDEO

Compression Vidéo H.264

Fréquence d’image 15fps

Streaming Vidéo 1080p

SYSTEME

Certification Réglementaire FCC, IC, CE, NCC

Système Requis iOS 9+, Android 4.4+

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement 0°C~40°C

Température de stockage -40°C~70°C

Humidité de fonctionnement 10%~90%

Humidité de stockage 5%~90%

MATERIEL

Bouton Reset

Indicateur LED

Entrée Adaptateur 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A

Sortie Adaptateur 9.0V/0.6A

Dimensions (L x P x H) 3.4 x 3.3 x 4.6 in. (86.6 x 85 x 117.7 mm)

Caméra

Capteur d’image 1/2.9“

Résolution 1080p Full HD

Optique F/NO: 2.4

Zone de couverture 360° horizontal, 114° vertical

Vision Nocturne 850 nm IR LED (sur environ 9 mètres)

AUDIO

Communication audio dans les 2 sens

Microphone et haut-parleur

Réseau

Sécurité 128 bit AES encryption with SSL/TLS

Taux WiFi 11Mbps(802.11b)

54Mbps(802.11g)

150Mbps(802.11n)

Fréquence 2.4 GHz

Sécurité WiFi WEP, WPA/WPA2-PSK

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Adaptateur secteur

Guide « Quick Start »

Visserie

Plaque de montage

La caméra