Weber Smoque : un fumoir à pellets connecté pour une cuisson lente et maîtrisée

Les passionnés de barbecue fumé et de cuisson lente à basse température disposent désormais d’un nouvel allié : le fumoir à pellets Weber Smoque. Conçu pour offrir une expérience de fumage simplifiée et connectée, il allie précision thermique, facilité d’utilisation et polyvalence. Son intégration à l’écosystème Weber Connect® 2.0 permet un contrôle à distance via smartphone, rendant l’expérience plus intuitive et accessible.

Weber Smoque : un fumoir pensé pour la maîtrise des cuissons lentes

Weber, marque emblématique du barbecue et de la cuisson en extérieur, enrichit son offre avec le Smoque, un fumoir à pellets qui répond aux attentes des amateurs de slow cooking. Fonctionnant avec des granulés de bois, il permet d’obtenir des viandes tendres et parfumées, avec un goût fumé authentique.

Doté d’une plage de température optimale de 82 à 135°C, il est parfait pour des cuissons lentes telles que le brisket, les ribs, le pulled pork ou le saumon fumé. Grâce à une température maximale de 260°C, il offre également des possibilités de rôtissage et de cuisson façon four, permettant ainsi de varier les préparations.

Un fumoir à pellets connecté pour un contrôle à distance

L’une des particularités du Weber Smoque réside dans sa connectivité avancée. Grâce à l’intégration de Weber Connect® 2.0, ce fumoir peut être piloté depuis un smartphone via une application dédiée. Cette fonctionnalité permet de :

Surveiller la température en temps réel (du fumoir et des sondes pour les aliments).

(du fumoir et des sondes pour les aliments). Recevoir des alertes et des conseils de cuisson .

. Ajuster les réglages à distance, sans ouvrir le couvercle.

Cette connectivité offre une expérience simplifiée, idéale pour ceux qui souhaitent obtenir un fumage précis sans avoir à vérifier constamment leur appareil.

Une montée en température rapide et une chaleur homogène

Contrairement aux fumoirs traditionnels nécessitant un long temps de préchauffage, le Weber Smoque atteint la température souhaitée en seulement 15 minutes. Ce gain de temps est un atout majeur pour les cuisiniers d’extérieur qui veulent profiter rapidement de leur appareil.

Grâce à une répartition homogène de la chaleur, ce fumoir garantit une cuisson uniforme sur toute la surface de cuisson. L’isolation optimisée permet également de maintenir la température stable, même après l’ouverture du couvercle.

Un mode SmokeBoost pour des saveurs encore plus fumées

L’intensité du fumage est un critère essentiel pour réussir un barbecue à pellets. Le Weber Smoque intègre un mode SmokeBoost, qui permet d’augmenter la quantité de fumée générée à basse température. Ce réglage permet de :

Renforcer le goût fumé des aliments , sans ajout de copeaux de bois.

, sans ajout de copeaux de bois. Obtenir un fumage plus intense , parfait pour les viandes nécessitant plusieurs heures de cuisson.

, parfait pour les viandes nécessitant plusieurs heures de cuisson. Personnaliser l’intensité des arômes boisés, selon les préférences.

Un nettoyage optimisé pour un usage sans contrainte

L’entretien est souvent l’un des points les plus contraignants des fumoirs traditionnels. Pour simplifier cette étape, Weber a intégré un système de gestion des graisses et des cendres, qui permet :

Une évacuation automatique des résidus , limitant les accumulations.

, limitant les accumulations. Un bac de récupération facile à retirer et à nettoyer .

. Moins d’entretien manuel après chaque utilisation.

De plus, le Weber Smoque est compatible avec les gammes Weber Works et Weber Crafted, permettant d’ajouter des accessoires pour étendre les possibilités culinaires.

Récapitulatif technique

Type d’appareil : Fumoir à pellets connecté

Fumoir à pellets connecté Plage de température idéale : 82 – 135°C

82 – 135°C Température maximale : 260°C

260°C Temps de préchauffage : 15 minutes

15 minutes Contrôle à distance : Application Weber Connect® 2.0

Application Weber Connect® 2.0 Affichage : Écran LCD

Écran LCD Réglage fumée intense : Mode SmokeBoost

Mode SmokeBoost Système de nettoyage : Gestion automatique des graisses et des cendres

Gestion automatique des graisses et des cendres Compatibilité accessoires : Weber Works, Weber Crafted

Weber Works, Weber Crafted Prix (BELUX) : 799 €

799 € Garantie : 5 ans

