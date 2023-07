3 heures par jour sur les applis mobiles pour un utilisateur de smartphone : L’impact et les défis du monde numérique.

De nos jours, les smartphones sont devenus des compagnons incontournables de notre quotidien. En effet, ceux-ci nous permettent de rester connectés, informés et divertis en permanence et ne sont plus utilisés seulement pour téléphoner à un tiers.

L’engagement constant sur les applications mobiles.

Selon diverses études, et notamment la plus récente faite par Adjoe, un utilisateur moyen de smartphone passe en moyenne trois heures par jour sur des applications mobiles. Ces applications comprennent les réseaux sociaux, les jeux, les applications de messagerie, les services de streaming, et bien d’autres. Les jeux sur smartphones ont d’ailleurs atteint une proportion de 40%% avec notamment 1h30 d’utilisation.

Les réseaux sociaux ne sont pas en reste non plus avec pas moins d’une heure par jour. Et ce que l’on parle de Facebook, Twitter, Instagram…

A noter qu’on notera que plusieurs segments comme les applis de voyage, de shopping, ou encore dédiées au sport ont toute un temps d’usage similaire (environ 15 minutes).

Les applications mobiles, un bien fait ou pas pour la santé et le bien-être ?

Les applications mobiles peuvent être des outils précieux, à condition d’être utilisées de manière consciente et équilibrée. Leur potentiel pour nous informer, nous divertir et nous connecter est immense.

Cependant, nous devons être conscients des risques potentiels d’une utilisation excessive. En prenant des mesures pour réduire le temps passé sur les applications, nous pouvons retrouver un équilibre sain dans notre vie numérique et rétablir des connexions significatives avec le monde réel.

Le smartphone gamer, une solution avant gardiste ?

Si vous suivez notre actualité, vous savez que certaines marques se sont orientées dans un marché « de niche » qui est le smartphone dédié au gaming. Ils sont peu nombreux à s’y engouffrer pour le moment. Pourtant aux vues de ces chiffres, on aurait tendance à croire que ces smartphones soient peut-être les précurseurs d’un usage avec une réelle demande.