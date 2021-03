Sonos Roam, la nouvelle enceinte nomade du spécialiste du multiroom WiFi.

Avec sa nouvelle enceinte Sonos Roam, la marque s’oriente vers un tout autre segment que celui pour lequel on a l’habitude de le voir. Cet autre segment c’est celui de l’enceinte nomade à emporter avec soi.

Cette nouvelle enceinte portable proposée par Sonos va tenter de trouver sa place sur un marché bien fourni ou on trouve déjà de grosses pointures comme Bose ou JBL avec la Flip 5. Sans même parler des enceintes bon marché ou de distributeur.

Mais cela ne semble pas inquiéter le constructeur Sonos. Et pour cause, celui-ci a amené une spécificité de plus à son enceinte.

Sonos Roam, nomade, mais aussi multiroom.

En effet, pour l’aspect nomade, l’enceinte est dotée de Bluetooth pour s’apparier aisément avec un smartphone. Pour le design, Sonos a opté pour un cylindre légèrement triangulaire. Ce qui permet une meilleure prise en main. Comme elle a pour vocation d’avoir un usage extérieur, la Sonos Roam reçoit la certification IP67 qui la rend étanche à la poussière et à l’eau.

Mais le plus c’est l’intégration du Wi-Fi sur cette enceinte. Ainsi, une fois à la maison vous pouvez l’associer à vos autres enceintes Sonos et en faire un élément audio de votre multiroom domestique. Une enceinte qui pourra donc être pilotée par l’application de Sonos pour la gestion du multiroom.

Bien évidemment comme pour les autres enceintes de la marque, la Sonos Roam est également compatible avec Amazon Alexa, l’Assistant Google, ou Apple AirPlay 2.

Sonos annonce par ailleurs une autre spécificité pour cette enceinte :

« Le calibrage automatique Trueplay est désormais disponible en Bluetooth comme en Wi-Fi. Le Sonos Roam est ainsi toujours calibré pour offrir la meilleure expérience d’écoute, quel que soit l’environnement ». « Le Sonos Roam est unique dans sa catégorie, car il fonctionne davantage comme une enceinte parfaitement calibrée que comme un haut-parleur»

explique Emily Lazar, ingénieure mastering récompensée aux Grammy et membre du Soundboard de Sonos.

Enfin, autre détail intéressant, l’enceinte annonce une autonomie de 10 heures d’écoute. De plus, celle-ci pour se charger soit via un port USB-C soit via la charge à induction Qi depuis son chargeur sans fil.

Prix et disponibilité.

Le Sonos Roam se décline en Shadow Black et en Lunar White. Elle sera disponible à partir du 20 avril au prix de 179€.

https://www.youtube.com/watch?v=F3PKdtBOYK8