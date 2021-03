12 mois de garantie en plus sur les produits Devolo.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui doivent s’équiper de produits CPL et qui ont décidé de passer par Devolo. En effet, le leader du marché passe à l’offensive et propose sur certains de ses produits une extension de 12 mois de garantie en plus.

Alors, si vous vous êtes un peu intéressé au réseau informatique, aux solutions pour mettre internet partout dans la maison ou que vous nous lisez régulièrement, vous connaissez la marque Devolo.

Marque Allemande dont un des sièges R&D est basé à Aachen en Allemagne pas très loin de la frontière Belge.

La marque qui propose des boitiers et solutions CPL et CPL/Wi-Fi est le leader sur le marché grand public en matière de solution CPL. La marque travaille d’ailleurs avec bon nombre d’opérateurs télécom en Europe qui propose généralement une solution CPL pour relier la BOX et le décodeur numérique TV.

A relire : Test : Devolo Magic 2 Wifi.

1 an de garantie en plus, mais sur certains produits !

Pour profiter de cet avantage offert par Devolo, la procédure pour le client est simple :

« Les clients doivent simplement enregistrer sur le site officiel le produit Devolo qu’ils ont acheté. L’enregistrement du produit prolonge automatiquement la garantie existante de douze mois, avec des avantages supplémentaires. En plus d’être informés en avant-première des mises à jour logicielles et des nouveaux produits, les clients peuvent également compter sur une assistance individuelle rapide ».

Mais sur quel produit ?

Cette offre est valable sur certains produits de la marque. Ainsi, parmi ces produits, on trouve les CPL Devolo Magic series, les Devolo 1200 series et le Devolo WiFi Repeater+ ac.

Bref, sur ces produits qui sont en quelque sorte les produits phares de la marque, il vous suffira de rentrer toutes les informations sur le produit acheté à l’adresse suivante : Site Devolo.

Pour rappel, il est toujours possible de coupler plusieurs produits CPL entre eux et ce même si vous n’en avez pas fait l’acquisition au même moment.