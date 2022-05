Sonos Ray, la nouvelle barre de son de Sonos.

Avec cette nouvelle barre de son Sonos Ray, le constructeur Sonos, acteur majeur dans le monde de l’audio renouvelle son offre auprès du grand public en quête d’une solution audio de salon.

Sonos est un des pionniers dans le domaine de l’audio connecté et du multiroom. Effectivement, voilà plus d’une décennie que nous suivons la marque désormais. Effectivement, déjà en 2009 nous avions eu l’occasion de tester ses tout premiers modèles d’enceintes connectées dotées de Wi-Fi et qui permettaient de diffuser la musique dans toutes les pièces simultanément.

Cette fois la marque revient avec Sonos Ray.

Avec sa nouvelle barre de son connectée, Sonos veut placer la barre encore plus haute en matière de home cinéma. La marque nous l’avoue :

« La Sonos Ray apporte des innovations audio qui garantissent un son équilibré, des dialogues cristallins et des basses profondes ».

Une barre de son relativement large avec des parties extérieures arrondies et qui mesurent 55.9cm de largeur pour 7.1cm de hauteur et une profondeur de 9.5cm. Le tout pour un poids avoisinant les 10kg.

L’enceinte est dotée de différents haut-parleurs placés à l’avant et sur les côtés de l’enceinte. Des haut-parleurs accompagnés de tweeters pour un rendu des aigus. En outre, Sonos annonce la présence de sa technologie de calibrage Trueplay qui optimise le son pour l’acoustique de votre pièce. La barre de son est également dotée d’un système bass-reflex pour limiter la distorsion et améliorer les basses fréquences. Enfin, notons que cette barre de son audio gère les modes PCM stéréo, Dolby Digital 5.1 et DTS Digital Surround.

Toujours plus connectée.

Cette nouvelle barre de son de Sonos n’échappe pas à la règle. Ainsi, elle est équipée de Wi-Fi acceptant les normes 802.11/b/g/n en 2.4GHz. Évidemment cette intégration du WiFi rend la barre de son compatible avec toutes les autres enceintes de la marque pour créer un multiroom complet. On notera également la compatibilité avec AirPlay 2, Spotify Connect et différents assistants comme Amazon Echo ou Google Assistant.

On notera également la présence d’un Récepteur infrarouge (IR) ce qui permettra de piloter la barre de son avec la télécommande de votre TV. On notera aussi la présence d’un port Ethernet 10/100 et une sortie optique.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte Sonos Ray proposée par Sonos est d’ores et déjà disponible à la vente. Elle est proposée en deux versions : Noir ou blanc. Son prix public conseillé est de 299€