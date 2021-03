Galaxy XCover 5, le nouveau smartphone tout terrain de Samsung ?

Avec son Galaxy XCover 5, Samsung veut-il jouer dans la même cour que Crosscall ? Effectivement, le constructeur sud-coréen a dévoilé le Galaxy XCover 5. Un smartphone robuste qui résiste aux petits chocs et est entièrement protégé contre la poussière et l’eau.

Alors, oui, ce nouveau Galaxy XCover 5 n’a rien avoir avec les Galaxy Fold et Galaxy S21 que nous propose la marque. De fait, ce nouveau venu entre dans une tout autre catégorie. Il vient s’installer dans la catégorie des smartphones robustes. Ceux qui sont davantage prévus pour travailler dans des environnements plus dur.

A relire : Test : CrossCall Core-X4.

Galaxy XCover 5, il ne craint pas les chutes !

Alors, ce smartphone est doté d’un écran 5.3” HD+ TFT. Une coque renforcée qui amortit les chocs. Le processeur embarqué est un processeur Exynos850 (Octa 2.0GHz). Il est accompagné de 4 Go de mémoire vive et 64 Go de capacité de stockage.

Afin de satisfaire les meilleures conditions d’utilisation dans un environnement dur, le Galaxy XCover 5 est IP68 et est doté d’une coque « antichoc ».

Pour ce qui est de la connectivité, on a à faire ici à un téléphone 4G/LTE (pas de 5G). Pour ce qui est du Wi-Fi et des autres technologies que nous apprécions, le Galaxy XCover 5 est doté de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande (2.4GHz & 5GHz), de Bluetooth 5.0 et du NFC.

Pour ce qui est de sa batterie, on est sur une batterie 3000 mAh compatible FastCharge 15W via un port USB-C. Pas de charge par induction en revanche, mais une broche POGO.

Capteur photo corrects, mais limite peut-être.

Certes, ce téléphone n’est pas fait vraiment fait pour être exhibé dans les soirées mondaines ou on prendra des photos dans tous les sens. Mais davantage dans un environnement professionnel de type chantier de construction ou lors de vos balades en VTT. Pour ce qui est des photos caméra, Samsung a opté pour un capteur 16 MP accompagné d’un Dual LED à l’arrière. Pour l’avant de l’appareil, e capteur de 5 MP suffira pour les modes selfie ou appels vidéos.

Prix et Disponibilité.

Le nouveau Galaxy XCover 5 est désormais disponible au prix de vente conseillé de 289 euros.