CARBON 1 MK II, le smartphone en fibre de carbone existe.

Avec son nouveau CARBON 1 MK II, la marque Carbon Mobile propose un smartphone pas comme les autres. Car celui-ci est revêtu d’un châssis monocoque en carbone. La marque annonce d’ailleurs fièrement que son smartphone est 35% plus léger que ses concurrents.

Alors, c’est vrai, il y a de fortes chances que pour bon nombre d’entre vous la marque Carbon Mobile ne vous parle pas. Et pourtant cette marque ne vient pas de l’autre bout du monde.

En effet, nous avons découvert cette marque à l’IFA de Berlin. Et ce n’est pas par hasard, car l’entreprise est allemande. Autant dire qu’il ne faut pas aller loin pour les rencontrer.

Un téléphone tout en carbone ? Pour être plus léger !

Ainsi, la marque dévoile son tout premier smartphone et pas n’importe quel smartphone. Le CARBON 1 MK II. La marque a présenté cette semaine son téléphone. Un téléphone qui offre une épaisseur de 6.3mm. Un téléphone qui hérite d’un écran AMOLED de 6 pouces qui offre une résolution de 2160 x 1080 pixels et un format 18 :9.

Au cœur du système, on trouve un processeur Mediatek P90 OctaCore de 2.2GHz. Un processeur accompagné d’un GPU IMG PowerVR GM 9446. Pour ce qui est de sa mémoire embarquée, le CARBON 1 MK II hérite de 8 Go et de 256 Go pour le stockage.

Mais surtout le plus de ce téléphone est la manière dont il a été conçu. En effet, ce téléphone hérite d’un châssis monocoque en fibre de carbone. Un châssis que porte son poids total à 125 grammes et qui en fait le premier smartphone en carbone au monde.

CARBON 1 MK II, la connectivité en plus, mais pas de 5G.

Alors, bizarrement, la marque n’a en effet pas misé sur la 4G avec ce nouveau téléphone. Il semblerait qu’elle ait décidé de ne pas s’avancer de sitôt. Il faut dire qu’actuellement, les réseaux 5G en Europe commencent à peine à voir le jour. Il faudra donc attendre un prochain modèle de la marque pour en profiter.

Pour le reste, on trouve du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac​, du Bluetooth 5.0 LE ainsi que du NFC. Pas de charge par induction, mais un câble USB-C. Le tout tourne sous Android 10. Pour la partie caméra, la caméra arrière offre une solution à double capteur avec un capteur de 16 MP. Pour la caméra avant, le téléphone est équipé d’un capteur 20 MP.

CARBON 1 MK II, Prix et disponibilité.

D’ores et déjà disponible en précommande ou à l’achat sur leur site, le téléphone est proposé au prix de 799€.