Découvrez le Samsung Smart Monitor 2023 : une innovation technologique révolutionnaire

Le géant sud-coréen de la tech vient de dévoiler sa nouvelle gamme Smart Monitor 2023. Des moniteurs ultra complet qui font office d’ordinateur. Présentation des nouveaux moniteurs intelligents M8, M7 et M5 (noms de modèles : M80C, M70C, M50C).

Le Samsung Smart Monitor 2023 est l’aboutissement des dernières avancées technologiques dans le domaine des écrans intelligents. Offrant une expérience visuelle immersive et des fonctionnalités polyvalentes, ce moniteur intelligent est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques du Samsung Smart Monitor 2023, notamment les modèles M8, M7 et M5, ainsi que sa connectivité sans fil Wi-Fi et Bluetooth intégrés.

Les fonctionnalités du Samsung Smart Monitor 2023 : M8, M7 et M5.

On vous avait déjà annoncé en début d’année l’arrivée du M8 et ainsi le fait que Samsung renouait avec cette gamme d’écran connecté pour ne pas dire d’ordinateur de bureau tout-en-un. Cette fois la marque nous a dévoilé sa gamme complète avec trois gammes dans laquelle on retrouve plusieurs possibilités de configuration.

Ainsi, le M5 est la seule gamme qui ne propose qu’un produit qui est équipé d’une dalle d’écran de 27 pouces offrant une résolution de 1.920 x 1.080 (FHD) et qui supporte le HDR. En outre il sera possible de supporter deux écrans.

La particularité de ce modèle c’est son prix qui est pour le moins ultra accessible. De fait ce modèle est proposé par Samsung au prix de 219€.

Samsung Smart Monitor 2023 : M7.

Le Samsung Smart Monitor M7 s’offre quant à lui une taille d’écran de 32 pouces et s’offre du 4K avec une résolution de 3.840 x 2.160 (UHD). En outre, détail intéressant, il est désormais possible de contrôler facilement tous vos appareils IoT dans votre maison à partir d’un seul moniteur, grâce au hub IoT intégré avec prise en charge de Zigbee et Thread. Par ailleurs, l’écran est compatible également avec le Samsung Dex. Dès lors si vous avez un smartphone de la marque type Samsung Galaxy S23, vous pourrez l’utiliser comme ordinateur une fois connecté à l’écran.

Enfin, comme pour la précédente génération, cette nouvelle gamme intègre du Wi-Fi et du Bluetooth. Ces deux technologies vous permettront pour le Wi-Fi de vous connecter à internet pour accéder à vos mails, internet, votre Cloud bref un usage complet. Le Bluetooth quant à lui permettra de venir utiliser une souris et un clavier sans fil. Mais aussi pour ceux qui veulent un système audio Bluetooth.

Prix et Disponibilité.

Les modèles suivants sont disponibles :

Smart Monitor 2023 M5 : LS27CM500EUXEN – Noir – 219,00 € – disponible depuis fin mai

Smart Monitor 2023 M7 : LS27CM703UUXEN – Warm White 549 € – disponible en août, LS32CM703UUXEN – Warm White 599 € – disponible en juillet

Smart Monitor 2023 M8 : LS32CM801UUXEN – Warm White 699 € – disponible en juin,

LS32CM80BUUXEN – Daylight Blue 699 € – disponible en juin, LS32CM80GUUXEN – Spring Green 699 € – disponible en juin, LS32CM80PUUXEN – Sunset Pink 699 € – disponible en juin