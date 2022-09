iRobot annonce le lancement du Roomba Combo j7+, son nouveau robot aspirateur laveur 2-en-1. Ce nouveau venu profite également des mises à jour de l’OS 5.0 d’iRobot.

iRobot fait partie des leaders du marché des robots aspirateurs laveur grand public. La société américaine a même été parmi les premiers à s’engouffrer dans ce segment. Cette fois la marque lance un nouveau modèle d’aspirateur robot qui en plus lave votre sol.

Roomba Combo j7+, il aspire, mais il lave aussi en même temps.

iRobot lance ce nouveau robot Roomba Combo j7+ et l’annonce comme le robot aspirateur et laveur le plus avancé au monde. Ce nouveau venu est orienté grand public et est conçu pour les intérieurs avec des sols mixtes intégrants de la moquette, des tapis et sols durs.

iRobot annonce pour ce modèle un nouveau système de lavage. Ce système consiste en cas de nettoyage des sols de rétracter complètement la partie nettoyage lorsque le robot passe sur un tapis, une moquette. De la sorte, les tapis, moquettes ou autres carpettes ne sont jamais humides.

« Ce système utilise deux bras métalliques robustes capables de gérer en toute autonomie l’abaissement et le repli de la lingette à l’approche de ces types de sols. »

nous fait savoir le constructeur.

Par ailleurs, le Roomba Combo j7+ détecte si une lingette est fixée et si le réservoir de solution de nettoyage est plein, pour passer automatiquement en mode lavage.

Pour ce qui est du mécanisme d’aspiration, ce nouveau venu dans la gamme du constructeur de robot aspirateur américain hérite des technologies des autres modèles. Ainsi, il embarque le système d’auto vidage du bac de débris Clean Base®. En effet, le robot associé à la base de nettoyage se videra automatiquement de ses saletés et débris pour venir remplir le réservoir de la station de charge. Avec ce système, iRobot annonce une « vidange » des saletés seulement tous les deux mois.

Connecté pour plus de programmation et de contrôle à distance.

Comme pour la plupart des robots aspirateurs de la marque iRobot, le Roomba Combo j7+ est équipé du Wi-Fi et pourra être totalement piloté depuis un smartphone au travers de l’application iRobot Home disponible à la fois sur le Play Store d’Android que sur l’Apple Store.

Parmi les options possibles, on trouve la possibilité de personnaliser les tâches de nettoyage en choisissant par exemple les pièces qui doivent être aspirées et/ou laver. Il est également possible de programmer l’heure de nettoyage pour ne pas avoir le robot dans les pieds ou pour que le ménage soit fait pour quand on rentre du travail.

Grâce au système d’exploitation iRobot et au système de navigation « Precision Vision » du robot, le Roomba Combo j7+ reconnaît plus de 80 objets courants et fera en sorte de les éviter plutôt que de foncer dedans ou par-dessus. Le Roomba Combo j7+ est également compatible avec les assistants connectés Alexa d’Amazon et avec Google Assistant et Siri pour les utilisateurs Apple.

Prix et Disponibilité.

Le Roomba Combo j7+ sera disponible en Europe à partir du 4 octobre, et sera disponible sur les autres marchés internationaux au cours du quatrième trimestre 2022. Le Roomba Combo j7+ sera disponible en ligne à 999€.