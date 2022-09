Énergie solaire, téléphonie et informatique : vers une transformation des usages ?

Entre crise énergétique et changement climatique, nous nous devons de revoir notre rapport à la consommation. Aujourd’hui, l’État sollicite grandement les citoyens à utiliser des énergies renouvelables. Parmi elles, on retrouve l’énergie solaire.

Si l’idée d’avoir des objets qui ont recours à l’énergie solaire peut séduire, cela fait surtout suite à un constat : nous devons à tout prix limiter notre impact sur la planète. Énormément de secteurs vont alors devoir s’adapter, même les plus inattendus : la téléphonie et l’informatique.

Les téléphones solaires : plus écoresponsables ?

De prime abord, nous n’avons pas nécessairement conscience de la pollution que peut engendrer un téléphone. Et pourtant, l’impact environnemental est bien présent.

Dans un premier temps, nous pouvons parler de l’extraction des minerais qui conduit à la destruction d’écosystèmes. Sa fabrication est autant néfaste pour la planète que sa destruction. Sans compter son utilisation qui, elle aussi, engendre une pollution certaine.

Quand on parle d’usage, on fait référence ici à la consommation énergétique. En effet, votre smartphone doit régulièrement être chargé pour que sa batterie ne soit pas à plat. Dans la même idée, les infrastructures des réseaux téléphoniques polluent aussi énormément.

C’est pour cela que certaines boutiques se sont fait spécialistes de la récupération de téléphones. Pour pouvoir les rentabiliser un maximum et limiter l’impact environnemental quand on commande de nouveaux appareils, elles se proposent de reconditionner vos équipements électriques. Parmi eux, les téléphones. Par la suite, ils sont vendus à un prix plus bas.

Si c’est un bon début, ce n’est pas une fin en soi. En effet, le problème réside dans la fabrication. Il est nécessaire de trouver un moyen plus écoresponsable de concevoir des smartphones. C’est là qu’interviennent les téléphones solaires. Grâce à un film photovoltaïque transparent, le téléphone est en mesure de se recharger.

Il existe aussi des générateurs solaires pour recharger vos appareils électriques. Dans cette idée, EcoFlow propose une solution pour tous les nomades. N’hésitez pas à consulter ce lien pour en savoir plus sur le kit solaire autonome EcoFlow.

Les batteries externes solaires : quelle plus-value ?

Pour pouvoir changer durablement nos habitudes de consommation et privilégier des équipements plus sains pour la planète, il convient de s’interroger sur un secteur dans sa globalité. Par exemple, restreindre la téléphonie au téléphone est un coup d’épée dans l’eau. Ce dernier comprend en effet tout un tas d’accessoires dont la batterie externe.

Par chance, il existe déjà beaucoup de batteries externes solaires sur le marché. Celles-ci permettent de ne pas craindre de coupures d’électricité lors de vos déplacements. Particulièrement pratique lorsque l’on télétravaille. En revanche, pour recharger des équipements plus conséquents et plusieurs à la fois, nous vous recommandons de vous tourner vers un générateur solaire.

Dans l’idée de réduire notre impact environnemental, sachez qu’il existe aussi des coques recyclables et des chargeurs basse consommation. Les concepteurs sont aussi de plus en plus nombreux à proposer des notices électroniques. Cela permet d’éviter des impressions inutiles, dans un monde de plus en plus numérisé. D’autant qu’à l’heure d’aujourd’hui, très peu de personnes prennent encore le temps de lire les notices d’utilisation.

Quid des ordinateurs à énergie solaire ?

En matières d’ordinateurs à énergie solaire, nous devons encore nous améliorer. En effet, nous parlons surtout des panneaux photovoltaïques qui permettent de s’alimenter en électricité et donc d’utiliser des ordinateurs.

Néanmoins, l’énergie solaire ne convient pas à tous les usages. En effet, si vous vivez dans un pays où le soleil n’est pas très présent, vous risquez de ne pas pouvoir beaucoup utiliser votre PC. C’est donc un bon subterfuge pour les personnes qui utilisent Internet occasionnellement.

Il faut ajouter à cela, le fait que la lecture sur écran ensoleillé est très difficile et ce même avec des ordinateurs nouvelles générations. L’ordinateur est aussi un appareil fragile qu’il ne faut pas trop exposer au soleil, ce qui complique la chose.

Pour toutes ces raisons, il est encore une fois préférable d’utiliser un générateur solaire. Néanmoins, peut-être que dans quelques années, nous aurons de belles surprises à ce sujet.

L’énergie solaire est-elle une réponse à la crise énergétique ?

Pourquoi aujourd’hui, nous parlons autant d’énergie solaire ? Tout simplement parce que c’est une alternative qui risque de devenir de plus en plus essentielle dans les années à venir.

En effet, comme vous le savez, nous traversons une crise énergétique. Qu’est-ce que ça signifie concrètement ? La réponse est simple, même si elle puise ses raisons dans des facteurs compliqués. Le conflit Ukraine – Russe et la sécheresse induite par le changement climatique entraîne une envolée des prix de l’énergie.

Ce qui veut dire que le tarif augmente, mais va continuer encore à poursuivre son ascension. Le bouclier tarifaire n’étant pas infaillible, il est urgent de penser à des solutions. À ce sujet, l’État est notre conseiller. Mais nous faisons partie des personnes que cela va impacter et qui vont devoir agir.

Cela passe, comme nous l’avons vu, par une reconsidération de nos habitudes de consommation. Les ressources que nous utilisons aujourd’hui ne sont pas inépuisables, nous l’avons bien constaté : le manque d’eau dû à la sécheresse impacte une grande partie des domaines d’activité.

L’énergie solaire s’impose donc comme l’une des premières solutions pour faire face à la crise énergétique. C’est notamment pour cette raison que l’État propose différentes aides pour pouvoir inciter les citoyens à consommer davantage responsable. Les projets de lois vont aussi dans ce sens et sont caractéristiques d’une société en pleine évolution.

Les citoyens vont devoir s’habituer au changement. Toutes les crises que nous avons traversées et que nous traversons encore, nous amènent à un constat : nous devons nous adapter. Si nous ne le faisons pas, le monde continuera d’évoluer sans nous. En outre, nous n’avons pas le choix. Notre planète subit une crise sans précédent, le changement climatique se fait de plus en plus ressentir. Dans l’objectif de préserver notre environnement, chacun doit prendre ses responsabilités et savoir faire des concessions. Les entreprises se transforment petit à petit face à cette réalité, nous devons suivre la marche.