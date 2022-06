Roomba i5 et i5+, les nouveaux aspirateurs robots d’iRobot.

Le géant américain annonce la commercialisation de ses modèles Roomba i5 et i5+. Des nouveaux aspirateurs robots dotés de la technologie Imprint Smart Mapping pour un nettoyage vraiment sans effort tout en générant des cartes intelligentes personnalisables.

Depuis quelques années le marché des aspirateurs robots séduit le grand public. Et pour cause, le nombre de produits ne cesse de grandir et les technologies embarquées sont de plus en plus poussées comme nous l’ont montré plusieurs de nos tests d’aspirateurs robots. Cette fois, c’est le géant américain et précurseur du segment iRobot qui fait parler de lui avec deux nouveaux modèles qui élargissent encore un peu plus sa gamme.

Roomba i5 et i5+, des aspirateurs robots plus intelligents.

Avec ces deux nouveaux venus, iRobot renouvelle l’expérience d’un aspirateur robot intelligent qui en plus est équipé de la technologie Imprint Smart Mapping. Cette technologie permet de cartographier votre environnement de manière à ce que le robot passer partout et n’oublie aucune partie du sol.

À noter que la technologie permet aussi utilisateurs de créer une carte intelligente personnalisable « Smart Map ». En outre, le fabricant américain d’aspirateurs robot annonce que ce nouveau venu offre une aspiration 10X plus puissante que les autres modèles de la marque. Ainsi, le Roomba i5 et i5+, attire la saleté, les débris et les poils d’animaux.

Par ailleurs, toujours plus connecté il sera possible de commander le robot au son de votre voix grâce à l’intégration de Google Assistant, Alexa et Siri. Attention que si le Roomba i5 et i5+ ne lave pas, il est doté de la technologie Imprint® Link pour faire équipe avec le robot laveur de sols iRobot Braava jet® m6 ; cette technologie permet d’indiquer automatiquement au robot Braava jet® quand il peut commencer à nettoyer, dès que le Roomba i5/i5+ a fini d’aspirer.

Enfin, pour ceux qui sont vraiment fainéants, sachez que l’aspirateur robot et compatible avec une station de base avec réservoir. Ainsi, la fonction Automatic Dirt Disposal Clean Base® permet à l’aspirateur robot Roomba i5+ de se vider dans un sac AllergenLock™. Le réservoir est en mesure selon la marque de contenir jusqu’à 60 jours de nettoyage.

Prix et Disponibilité.

L’aspirateur robot Roomba i5+ équipé de l’Automatic Dirt Disposal Clean Base® est disponible dès maintenant au prix de 699€. L’aspirateur robot Roomba i5 peut également être acheté sans la Clean Base à partir de 449€.