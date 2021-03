RedMagic 6 Series Tencent Edition, un écran AMOLED à 165Hz.

RedMagic annonce son RedMagic 6 Series Tencent Edition, un smartphone taillé pour les accros du jeu vidéo sur smartphone. Un nouveau smartphone qui annonce un écran AMOLED à 165Hz.

RedMagic fait partie de ses fabricants de smartphones qui sont convaincus que le gaming passera aussi par l’univers du smartphone. Et quand on parle de gaming, on parle de jeux bien lourds avec des millions de polygones, pas du Tetris, Angry Bird ou Candie Crush.

Et c’est bien connu, qui dit gaming dit forcément une configuration lourde pour supporter toute cette qualité graphique et cette jouabilité.

RedMagic 6 Series Tencent Edition, smartphone gamer ?

C’est en tout cas la destinée que lui confère la marque. Et pour ce faire, la marque propose d’entrée de jeu de jouer sur le visuel en offrant un écran AMOLED à 165Hz d’une taille de 6.8 pouces. Pour ce qui est de la résolution, rien d’anormal et du grand classique avec une res de 1080 x 2400 pixels. Et un format 20:9.

Au cœur du système la marque a opté pour un processeur Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680). Le processeur est accompagné d’un GPU Adreno 660, de 8 Go de mémoire (option 12 Go possible) et une capacité de stockage de 128 Go (option 256 Go possible également).

Connectivité qui bouge pour éviter la latence en cours de jeu !

En effet, le choix s’est donc porté sur du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6. Pour rappel le Wi-Fi arrive en force dans nos maisons de quoi supporter la fibre et la 5G. 5G qui est également supportée par le RedMagic 6 Series Tencent Edition.

Le Bluetooth quant à lui est à la norme 5.1, compatible A2DP, aptX, LE. Le NFC est également présent. Pour alimenter tout ça, on trouve une batterie 5050 mAh et une solution FastCharge 66W et la technologie Quick Charge 4.

Le téléphone tourne sous Android 11 et RedMagicOS 4.0 en surcouche. Enfin, la marque annonce l’intégration de technologies et fonctions comme MagicWrite2.0, TouchChoreographer.

Reste à voir si ce dernier sera un solide concurrent aux autres smartphones gamers comme les Lenovo Legion Phone Duel ou l’Asus Rog Phone 3, que nous avons testé il y a peu de temps.

Prix et Disponibilité.

Le RedMagic 6 Series Tencent Edition sort cette semaine et est disponible à l’achat au prix conseillé de 490€ (¥3,799).