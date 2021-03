Du Wi-Fi pour la NISSAN LEAF 10e Anniversaire.

Avec sa série spéciale NISSAN LEAF 10e anniversaire, la marque asiatique propose une multitude de nouveautés. Des nouveautés qui seront technologiques et connectées par exemple la possibilité du Wi-Fi à bord.

Lorsqu’on pense véhicule électrique, on pense forcément Toyota. Il est vrai que la marque s’est intéressée très tôt à l’électrique sur les voitures. Mais Nissan n’est pas non plus en reste. Et la NISSAN LEAF 10e Anniversaire le prouve.

De fait, voilà déjà 10 ans que la berline compacte 100% électrique a rendu accessible ce type de mobilité. Et pour l’occasion, Nissan a décidé de sortir une édition limitée qui sera disponible dès le mois de mars.

NISSAN LEAF 10e Anniversaire, la même, mais en mieux ?

Bon, alors c’est clair, vous vous doutez bien que cette édition spéciale ne change pas radicalement du modèle standard. Cependant, il apporte quelques petites touches çà et là. De quoi la différencier. Alors, tout d’abord, cette série limitée est basée sur la version Acenta 40kWh. Niveau design, elle est proposée dans une unique teinte : bi-ton gris Squale avec toit noir.

« Les arches de toit, coques de rétroviseurs extérieurs et bandeau de coffre viennent renforcer son allure : ils sont ornés d’un élégant motif traditionnel japonais dénommé Kumiko. Celui-ci est d’ailleurs repris dans le logo spécifique à cette série spéciale, apposer sur les montants de custode »

Souligne la marque.

La Nissan LEAF 10e Anniversaire côté Wi-Fi et connectivité.

De nos jours, toute nouvelle voiture passe forcément par la case connectivité et high-tech. Cette série limitée n’échappe pas à la règle et à droit à des ports USB et USB-c à l’avant et à l’arrière. Mais aussi, la compatibilité avec l’application NissanConnect Services.

Pour rappel, l’application permet au propriétaire de la voiture de surveiller la charge de la batterie à distance. L’application permet aussi de prendre le contrôle de la voiture depuis son smartphone et ainsi contrôler la climatisation et le chauffage. De même, il est possible de verrouiller et de déverrouiller les portes.

Enfin, détail intéressant, il est possible d’avoir un Hotspot Wi-Fi gratuit depuis la voiture. De quoi permettre à tous les occupants de surfer sur internet sans passer par leur forfait. Cependant, il s’agit d’une option payante. C’est dommage, on aurait bien aimé la voir de série.

Prix et disponibilité.

Déjà disponible à la commande, la Nissan LEAF 10e Anniversaire est accessible en France à partir de 38 150€TTC hors bonus.