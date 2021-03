Bird Buddy, un nichoir à oiseaux connecté !

Avec Bird Buddy, les passionnés de nature et plus particulièrement des oiseaux vont pouvoir faire de belle photo de moineaux, rouges-gorges et autres espèces d’oiseau. En effet, la jeune startup propose un nichoir pour le moins surprenant. Un nichoir connecté et doté d’une caméra.

Pas toujours facile d’arriver à prendre une photo des oiseaux qui viennent sur votre terrasse ou sur vos arbres en quête de nourriture. De fait, aux moindre bruit ou mouvement, celui-ci s’enfuit.

Bird Buddy, le nichoir connecté !

Alors, une jeune startup slovène a eu l’idée de concevoir un nichoir équipé d’une caméra Wi-Fi et Bluetooth. La caméra st en outre alimentée par un panneau solaire. De la sorte, il sera possible de la placer n’importe où dans le jardin. Du moins pour autant que le signal Wi-Fi arrive dans le jardin.

La caméra peut prendre des photos d’une résolution de 5 MP et faire du streaming vidéo en direct en mode 720p. L’angle de vue de la caméra est de 120 degrés.

Le petit plus, est que la caméra est en outre dotée d’un micro. Par ailleurs, le micro est configuré pour entendre le son des volatiles. De la sorte, cela permet d’activer la caméra.

Pour ce qui est du Wi-Fi, le nichoir Bird Buddy est équipé d’une puce qui gère les normes 802.11b/g/n. En outre, le nichoir sera également muni de Bluetooth.

Grâce à une app pour smartphone, il sera possible de consulter la vidéo et de prendre soit des photos soit des vidéos.

Bird Buddy, simple et efficace.

Outre, la partie connectée et la caméra, le nichoir se présente comme une petite maison que vous pourrez accrocher ou vous voudrez. Pour ce qui est bac à graine, rien de bien compliqué. En effet, les graines pour les oiseaux se glissent facilement dans le compartiment depuis l’arrière du nichoir. Le système fonctionne de la même manière qu’un bac à graine ou un bec d’eau pour oiseau.

De la sorte, l’oiseau n’aura plus qu’à se servir tout en posant malgré lui devant votre caméra.

Proposé comme un projet participatif sur le site Indiegogo, Bird Buddy a atteint un financement de €4 919 835. Les premières livraisons du nichoir auprès de leurs acheteurs sont prévues pour le mois de septembre de cette année.

À titre d’information, le nichoir était proposé au prix de 159€.