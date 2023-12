Acer dévoile le Nouveau Predator Triton Neo 16 : Puissance et Innovation Technologique

Acer se démarque une fois de plus avec le lancement de son nouveau laptop de gaming, le Predator Triton Neo 16. Ce modèle équipé des derniers processeurs Intel Core Ultra et des puissants GPU NVIDIA GeForce RTX série 40, promet une expérience de jeu et de création sans précédent.

Performances Supérieures : Le Cœur du Predator Triton Neo 16

Le Predator Triton Neo 16 se distingue par ses composants de pointe. Les processeurs Intel Core Ultra H-Series, avec leur moteur AI dédié, assurent une performance fluide et efficace, essentielle pour les jeux et applications gourmandes en ressources.

L’ajout du GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, supportant la technologie NVIDIA DLSS 3.5, offre des visuels optimisés par AI, idéals pour les jeux ray-tracés. Cette combinaison de hardware avancé a pour fonction de garantir une expérience utilisateur incomparable, que ce soit en jeu ou dans des tâches de création.

Affichage Éblouissant : Un Monde Visuel sans Précédent

L’une des caractéristiques du Predator Triton Neo 16 est son écran. Celui-ci offre des options d’affichage jusqu’à une résolution de 3.2K, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un ratio d’aspect de 16:10. En outre, cet écran est également validé par Calman, assurant des couleurs cinématographiques fidèles à la réalité. Cette qualité d’affichage a pour objectif d’enrichir l’expérience de jeu et de création, rendant chaque détail plus vif et plus immersif.

Système de Refroidissement Innovant : Performance Soutenue

Acer a également intégré un système de refroidissement de pointe dans le Predator Triton Neo 16. Ce système comprend un ventilateur AeroBlade 3D de 5e génération et de la pâte thermique à base de métal liquide sur le CPU, garantissant que le laptop fonctionne à pleine capacité sans surchauffe.

Ce refroidissement avancé est crucial pour maintenir des performances élevées constantes, surtout lors de sessions de jeu intenses ou de travail de création exigeant.

Expérience Utilisateur Améliorée : Technologie et Confort

Le Predator Triton Neo 16 ne se contente pas de vouloir offrir des performances exceptionnelles ; il se concentre également sur l’expérience utilisateur. Le logiciel Acer PurifiedVoice 2.0, avec sa technologie de réduction de bruit AI et ses solutions de formation de faisceau, assure une communication claire et sans distraction. L’application PredatorSense permet un contrôle facile et intuitif du laptop, offrant des options de personnalisation pour l’éclairage du clavier RGB et le contrôle des performances.

Connectivité et Accessibilité : Restez brancher

La connectivité est un aspect essentiel de tout PC de gaming moderne, et le Predator Triton Neo 16 excelle également dans ce domaine. Avec un large éventail de ports, y compris HDMI, USB-C Thunderbolt 4 et un lecteur de carte Micro SD, il offre une grande flexibilité pour connecter divers périphériques et accessoires, essentiel pour une expérience de jeu complète et immersive.

Enfin, pour ce qui est de la connectivité, le Predator Triton Neo 16 propose une solution Wi-Fi 7 et du Bluetooth dernière génération. De quoi pouvoir y connecter une souris et un clavier de bureau sans fil pour les plus gamers, mais aussi établir une connexion qui pourra profiter pleinement de la connexion fibre de l’utilisateur.

Prix et Disponibilité.

Le Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) sera disponible en mars 2024, à partir de 1799 EUR.