Sécurité renforcée sur iOS 17.3 : Une nouvelle Ère pour les iPhone d’Apple.

Avec l’arrivée d’iOS 17.3, Apple a décidé de faire de son smartphone un smartphone ultra sécurisé. Pour ce faire, le géant américain teste un nouveau mécanisme de sécurité pour ses smartphones.

Malgré des chiffres de ventes en baisse, Apple et son iPhone ont toujours la cote auprès du grand public. Avec l’arrivée de son nouveau système d’exploitation, la marque veut assurer à ses clients et futurs clients d’avoir un smartphone premium à tout niveau.

Sécurité renforcée sur iOS 17.3, Protection Avancée des Appareils Volés

Depuis quelque temps la planète Apple ne parle plus que du nouveau système d’exploitation iOS 17.3 qui devrait arriver très bientôt sur les iPhone. Un nouveau système d’exploitation qui comme toujours a pour objectif de résoudre les différents bugs présents et améliorer la sécurité du smartphone.

Apple a récemment annoncé une amélioration significative de la sécurité pour les utilisateurs d’iPhone. Cette mise à jour, actuellement en phase de test bêta, vise à offrir une couche supplémentaire de sécurité en cas de vol du code d’accès de l’utilisateur.

Quelles sont ces nouvelles fonctionnalités et ces Caractéristiques Clés.

Apple annonce une « Double Authentification en Lieux Non Fiables ». Concrètement, cela signifie que si un iPhone se trouve en dehors d’un lieu de confiance, comme le domicile ou le travail, l’accès aux mots de passe enregistrés ou aux données sensibles nécessitera à la fois le mot de passe et la reconnaissance faciale via Face ID. Une double sécurité en cas de vol.

Apple annonce également un Délai d’Action pour les Modifications Sensibles. Cela signifie qu’un délai d’une heure sera imposé pour tout changement du mot de passe Apple ID ou la désactivation de Touch ID ou Face ID. Cette limitation dans le temps augmentant ainsi la sécurité contre les accès non autorisés.

Des Avantages pour les Utilisateurs.

Vous l’avez compris, ces nouveaux mécanismes mis en place par Apple sur la nouvelle version de sons système d’exploitation a pour objectif de protéger encore un peu plus les utilisateurs d’iPhone dans des situations où le risque de vol est élevé.

Actuellement ces nouvelles fonctionnalités sont en phase de test en version bêta.