Lancement du Nubia Z60 Ultra mardi 19 décembre, bref demain !

Nubia annonce le lancement la semaine prochaine de son nouveau smartphone le Nubia Z60 Ultra. Un nouveau smartphone haut de gamme qui embarquera un processeur Qualcomm Snapdragon Gen 3.

Nubia est une marque chinoise qui fait partie de la famille ZTE. La marque moins connue par chez nous propose des smartphones haut de gamme. La marque revient cette fois avec le nouveau Nubia Z60 Ultra, successeur du Nubia Z50.

Nubia Z60 Ultra, lancement dès mardi.

L’annonce est officielle, le Nubia Z60 Ultra sera présenté lors d’un Keynote mardi prochain 19 décembre. Un évènement qui a pour slogan : « CAPTURE YOUR WORLD ». Un slogan qui laisse supposer des qualités photo. Et si nous n’avons pas encore toutes les précisions, on sait déjà que le téléphone sera doté d’une lentille 35mm capable de proposer des prises de vues via un capteur 50 Million Pixels.

Ce que l’on sait déjà ?

Le téléphone sera bien équipé du dernier processeur de Qualcomm, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et que le téléphone devrait proposer un chargeur filaire 80 Watts. On sait aussi que le téléphone sera certifié IP68. Cette certification permettra à son utilisateur de prendre son smartphone dans l’eau et de prendre des photos dans l’eau. Et ce sans avoir recours à une quelconque pochette ou cover immersible.

Une façade avant pleine de surprise.

En effet, on sait que le téléphone sera équipé d’une dalle de 6.8 pouces AMOLED. Une dalle qui prendra une grande partie du téléphone au point d’avoir un téléphone presque « borderless ».

A relire : Le Nubia Redmagic Z50S Pro fait son entrée à la vente sur Amazon France. Le Nubia Redmagic Z50S Pro qui se veut être un smartphone gamer en puissance vient de faire son entrée sur le territoire européen et plus particulièrement sur Amazon. Mais attention, pour le…

Autre détail intéressant, l’écran sera totalement dépourvu de goute d’eau, puce ou tout autre « trou » pour la caméra avant. De fait, le nouveau Nubia Z60 Ultra embarque une caméra sous écran qui permettra d’avoir une dalle complète.

Connectivité 5G, WiFi 6…

Si aucune information concernant la connectivité du smartphone n’a encore été donnée par le constructeur, le processeur lui en dit long. Ainsi, en intégrant un processeur Qualcomm Snapdragon Gen 3, les utilisateurs peuvent s’assurer de la présence de la 5G, mais aussi du WiFi 7. Le Bluetooth et le NFC seront eux aussi de la partie.