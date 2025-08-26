Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro Fold : trois visions du smartphone par Google.

Google fête la dixième génération de ses téléphones Pixel avec une nouvelle gamme ambitieuse qui nous a été dévoilée jeudi. Trois modèles sont au programme : Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro Fold (voir quatre si on compte le Pixel 10 Pro XL). Cette génération repose sur deux grandes nouveautés : une puce maison de nouvelle génération, la Tensor G5, et l’intégration en profondeur de Gemini Nano, un modèle d’intelligence artificielle conçu pour fonctionner directement sur l’appareil. Résultat : des téléphones plus réactifs, plus intelligents, et pensés pour s’adapter à ton quotidien.

Côté conception, les Pixel 10 marquent une nouvelle étape dans l’engagement écologique de Google. Le constructeur utilise ici plus de matériaux recyclés que jamais. Autre détail qui mérite d’être souligné : la charge magnétique Pixelsnap, compatible Qi2, qui facilite le rechargement sans fil. Et si tu hésites à changer de smartphone tous les deux ans, sache que Google promet 7 ans de mises à jour. Une vraie prise de position.

Une puce plus rapide, une IA plus intelligente

La nouveauté majeure, c’est la puce Tensor G5. Elle est conçue pour améliorer tout ce qui touche aux performances et à l’intelligence embarquée. Traduction : les apps se lancent plus vite, les fonctions IA tournent sans connexion internet, et tout le système réagit au quart de tour. Gemini Nano, le moteur IA embarqué, permet même de gérer des tâches complexes directement sur le téléphone, comme traduire une conversation en temps réel ou suggérer des actions selon le contexte.

Magic Cue, ton assistant contextuel au quotidien

Cette intelligence prend une forme bien visible avec Magic Cue. C’est une nouvelle fonctionnalité qui t’affiche au bon moment ce dont tu pourrais avoir besoin. Tu reçois un message à propos de ton vol ? Magic Cue te montre ta carte d’embarquement. On te demande ce que tu as mangé hier ? Il te propose une photo de ton plat prise la veille. Tout ça, en restant privé et personnalisable.

Photo et vidéo : zoom, IA et ultra haute définition

Côté photo, la famille Pixel garde son ADN : de la qualité, même sans réglages compliqués. Le Pixel 10 propose un zoom optique 5x, tandis que les versions Pro vont jusqu’à 100x, avec l’aide d’un nouveau système IA génératif. Un vrai plus pour capturer des détails même à distance. En vidéo, on retrouve la possibilité de filmer en 8K, une fluidité impressionnante, et un accompagnement intelligent avec Camera Coach, qui te guide pour réussir chaque prise.

Google Pixel 10 : le cœur de la gamme

Le Pixel 10 est le plus accessible des trois, mais il n’a rien d’un modèle au rabais. Il reprend les bases qui font le succès de la gamme : une bonne autonomie, un design soigné, et surtout, des performances fluides grâce à la puce Tensor G5. L’écran de 6,3 pouces Actua est très lumineux (jusqu’à 3000 nits), ce qui assure une lisibilité optimale même en extérieur. Il est aussi le plus léger et compact du trio, tout en garantissant une recharge sans fil rapide. Ce modèle est idéal pour une utilisation simple, efficace et durable.

Google Pixel 10 Pro : performance, écran XL et photo très haut de gamme

Le Pixel 10 Pro est taillé pour ceux qui attendent le meilleur de leur smartphone, sans passer au format pliant. Il embarque la même puce Tensor G5, mais avec plus de RAM (jusqu’à 16 Go), plus de stockage (jusqu’à 1 To), et un écran Super Actua encore plus immersif. Ce modèle brille particulièrement en photo et vidéo, grâce au Pro Res Zoom qui permet d’aller jusqu’à 100x avec une qualité stabilisée par l’IA. Les vidéos en 8K sont fluides, et Camera Coach t’assiste pour capter chaque moment. Il offre aussi une recharge plus rapide (25 W), et un design pensé pour durer.

Google Pixel 10 Pro Fold : pliable, solide et multitâche

Le Pixel 10 Pro Fold représente l’innovation la plus marquante de cette génération. C’est le premier pliable certifié IP68, avec une charnière renforcée sans engrenage conçue pour durer plus de 10 ans. Il combine un grand écran intérieur de 8 pouces avec un écran extérieur de 6,4 pouces, tous deux très lumineux. Il est parfait pour ceux qui veulent un appareil capable de tout faire : consommer du contenu, travailler, ou jouer en toute fluidité. Il intègre également des outils inédits comme Instant View, qui affiche la photo dès sa capture, ou le Split Screen pour utiliser deux applis en parallèle. Le capteur principal de 48 MP est optimisé par l’IA, pour des résultats nets et naturels.

Une gamme pensée pour durer et anticiper

Avec ces trois modèles, Google étoffe sa gamme Pixel en misant sur la durabilité, l’intelligence embarquée et l’adaptation aux besoins du quotidien. Que tu préfères un format compact, une expérience haut de gamme ou la flexibilité du pliable, chaque version du Pixel 10 a été pensée pour t’accompagner dans la durée, avec des outils utiles, discrets, et surtout bien intégrés.

Récapitulatif technique – Google Pixel 10

Écran : 6,3 pouces Actua, jusqu’à 3000 nits

Processeur : Tensor G5

Intelligence artificielle embarquée : Gemini Nano

Appareil photo principal : capteur optimisé IA, zoom optique 5x, zoom numérique jusqu’à 20x

Vidéo : enregistrement jusqu’à 4K

Fonctionnalités IA : Magic Cue, traduction en temps réel, Camera Coach

Recharge : Pixelsnap, compatible Qi2 (jusqu’à 15 W)

Matériaux : plus recyclés que jamais pour un Pixel

Mises à jour : 7 ans (OS, sécurité, fonctionnalités)

Autres : design compact, lecteur d’empreinte sous l’écran

Récapitulatif technique – Google Pixel 10 Pro

Écran : 6,7 pouces Super Actua, ultra lumineux (3000 nits)

Processeur : Tensor G5

RAM / Stockage : jusqu’à 16 Go / 1 To

Appareil photo : capteur principal de 50 MP, Pro Res Zoom jusqu’à 100x

Vidéo : enregistrement 8K

IA : Gemini Nano, Magic Cue, Camera Coach, Daily Hub

Recharge : Pixelsnap Qi2 (jusqu’à 25 W)

Design : finition premium, matériaux recyclés

Mises à jour : 7 ans

Autres : reconnaissance faciale, capteur d’empreinte, refroidissement amélioré

Récapitulatif technique – Google Pixel 10 Pro Fold

Écran interne : 8 pouces flexible, 3000 nits

Écran externe : 6,4 pouces, même luminosité

Processeur : Tensor G5

Appareil photo : triple capteur avec capteur principal 48 MP

Fonctionnalités exclusives : Instant View, Split Screen, multitâche IA

Résistance : IP68 (eau et poussière), charnière renforcée

Recharge : Pixelsnap Qi2

Autonomie : plus de 30 heures

IA : Gemini Nano, Magic Cue, compatibilité multitâche optimisée

Mises à jour : 7 ans

Autres : design pliable, interface adaptative

