Bon plan du dimanche : smartphone Samsung Galaxy S25 128 Go Gris à prix réduit : une offre à ne pas rater

En ce dimanche, les amateurs de smartphones haut de gamme ont de quoi se réjouir. Le Samsung Galaxy S25 dans sa version 128 Go Gris s’affiche à 750 € chez Boulanger, soit une remise immédiate de 100 €. Un bon plan rare sur un modèle aussi récent.

Caractéristiques techniques :

Le constructeur sud-coréen Samsung étoffe son catalogue avec cette nouvelle itération de sa gamme Galaxy. Reconnue pour son design raffiné et ses performances solides, la marque poursuit son offensive technologique tout en séduisant les budgets plus raisonnables.

Design raffiné et écran AMOLED immersif

Le Samsung Galaxy S25 s’inscrit dans la continuité des lignes épurées de la marque. Sa finition en aluminium poli et verre Gorilla Glass Victus 3 lui donne un look moderne et premium. Le format compact et léger (172 g) assure une excellente prise en main. L’écran AMOLED 6,1 pouces offre un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, garantissant une fluidité remarquable pour le gaming, les réseaux sociaux ou le visionnage de vidéos. Avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), la lisibilité reste parfaite en toutes circonstances.

Des performances boostées grâce à l’Exynos 2500

Sous le capot, Samsung mise sur son nouveau processeur Exynos 2500, gravé en 3 nm. Couplé à 8 Go de RAM, il permet de gérer sans ralentissement le multitâche, les applications gourmandes et les sessions de jeu prolongées. Le Galaxy S25 fonctionne sous One UI 7 basé sur Android 15, avec une politique de mises à jour généreuse sur sept ans, gage de pérennité. L’expérience utilisateur est fluide, intuitive, et toujours personnalisable.

Un capteur photo principal de 50 Mpx qui fait le job

Côté photo, la marque ne bouleverse pas les fondamentaux mais les améliore subtilement. Le module principal grand-angle de 50 Mpx délivre des clichés nets et bien exposés, même en basse lumière. Il est secondé par un ultra grand-angle de 12 Mpx, idéal pour les paysages ou les prises de vue en groupe. À l’avant, la caméra selfie de 12 Mpx assure des autoportraits nets, avec un mode portrait efficace. Le traitement logiciel maison de Samsung continue de tirer le meilleur de chaque image.

Autonomie solide et recharge rapide

Samsung a doté le Galaxy S25 d’une batterie de 4000 mAh, suffisante pour tenir une journée complète, voire plus en usage modéré. Grâce à la recharge rapide 25 W, le smartphone retrouve 50 % d’autonomie en environ 30 minutes. Il prend également en charge la recharge sans fil 15 W et le partage d’énergie inversé, pratique pour dépanner un accessoire compatible.

Sécurité, connectivité et durabilité

Certifié IP68, le Galaxy S25 résiste à l’eau et à la poussière. Il intègre un lecteur d’empreintes sous l’écran ultrasonique précis et rapide. La connectivité est à jour avec la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et la puce UWB pour la localisation précise. En matière de durabilité, Samsung poursuit son effort avec l’utilisation de matériaux recyclés et un packaging plus responsable.

Une remise bienvenue sur un modèle premium

À 750 € au lieu de 849 €, ce bon plan sur le Galaxy S25 constitue une opportunité intéressante pour ceux qui cherchent un smartphone compact et puissant, sans aller vers les versions Ultra plus onéreuses. La réduction de 100 € rend ce modèle plus accessible, sans compromis sur l’essentiel.

Récapitulatif technique