Philips : nouveaux téléviseurs OLED805 et 855.

Philips TV lance deux nouveaux modèles OLED haut de gamme : les OLED805 et 855. Des modèles de 55 pouces et 65 pouces tous deux dotés de fonctionnalité IA.

Philips TV est un acteur majeur ici en Europe en matière d’écran plat de salon. Ainsi, si la marque a su faire figure de leader technologique avec sa gamme Ambilight qui offre une atmosphère incomparable grâce à ce système qui projette la lumière du film au-delà de l‘écran.

Par ailleurs, la dernière version d’Ambilight permet également de faire interagir la TV avec les ampoules connectées hue de la gamme Philips.

Philips TV OLED805 et 855, avec processeur P5 de 4e génération.

Soit, revenons au principal, à savoir ces nouveaux écrans proposés par Philips. Des nouveaux écrans qui entrent dans la catégorie haut de gamme de la marque. Des écrans qui héritent du nouveau processeur P5 de 4e génération accompagné de la technologie IA. À noter que sur ces modèles, on retrouve également la technologie Ambilight 3 côtés.

Pour ce qui est de l’image, on retrouve tout le savoir-faire de la marque avec le support du HDR et aussi une fonction qui permet la transformation du contenu SDR en une véritable image HDR. De plus, Philips TV nous assure avoir encore travaillé sur sa « Perfect Natural Reality ». Notamment, pour offrir un meilleur résultat pour une impression de plus grande profondeur et une reproduction plus réaliste des reflets.

Philips TV OLED805 et 855, compatibles Dolby Atmos.

Si l’image à son importance, Philips TV n’en oublie pas pour autant le son. Ainsi, les écrans sont dotés d’enceinte offrant une puissance de sortie de 50 Watts avec un nouveau design de caisson de basse avec l’introduction de quatre membranes passives pour des basses plus profondes.

À noter également que les écrans sont équipés de nouveaux haut-parleurs de médium et de nouveaux tweeters. Les modèles TV OLED805 et OLED 855 intègrent tous deux un décodeur Dolby Atmos, ainsi qu’une fonction Dolby Atmos Virtualizer.

Media Center, connectivité et Android.

Toujours de plus en plus connectés, ces nouveaux modèles embarquent Android TV Pie (Android 9) pour avoir accès aux différents services via Internet au travers d’une connexion Wi-Fi. À noter au passage que Philips annonce la compatibilité avec les assistants Google et Alexa.

Les nouveaux modèles Philips OLED805 et OLED855 seront disponibles en différents formats : 55″ & 65″ pour le modèle OLED805 et uniquement 55″ pour le modèle OLED855. Aucun prix n’a encore été communiqué et la date de sortie n’est pas encore connue.