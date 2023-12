Bon Plan : 799€ pour le téléviseur SONY KD55X75WL 2023.

Le Sony Bravia X75WL est un téléviseur familial offrant une expérience audio et visuelle immersive en 4K. Grâce au Processeur X1, les images prennent vie et paraissent plus réalistes. Le Dolby Vision libère tout le potentiel du contenu, offrant des images ultra-vives, un contraste plus net et une texture profonde.

Caractéristiques techniques :