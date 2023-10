Le Nubia Redmagic Z50S Pro fait son entrée à la vente sur Amazon France.

Le Nubia Redmagic Z50S Pro qui se veut être un smartphone gamer en puissance vient de faire son entrée sur le territoire européen et plus particulièrement sur Amazon. Mais attention, pour le moment en précommande.

Nubia s’engouffre dans un secteur encore peu plébiscité par le grand public, mais qui commence à prendre de l’importance, le secteur du smartphone gamer. Un segment dans lequel certains constructeurs ont décidé de miser en proposant des smartphones à même de supporter des jeux lourds en processeurs et graphisme.

Nubia Redmagic Z50S Pro, à moins de 800€ !

Afin de faire face à la concurrence et de se présenter comme un concurrent sérieux, Nubia n’a pas hésité pour ce Nubia Redmagic Z50S Pro. La marque propose avec ce smartphone, un smartphone équipé pour le futur avec sa connectivité 5G de pointe. Compatible avec les réseaux GSM, CDMA, HSPA, LTE, et 5G ainsi que les modes SA (Standalone) et NSA (Non-Standalone) pour une connectivité ultime.

De la connectivité bien remplie, un processeur dernier cri.

Coté Wi-Fi, le téléphone propose une solution Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e soit du WiFi 6E en plus du Bluetooth 5.3, du NFC. Le tout pourra s’appuyer sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, gravés en 4 nm qui abrite un processeur Octa-core, comprenant un puissant Cortex-X3 cadencé à 3.36 GHz. L’unité graphique Adreno 740 avec une fréquence de 719 MHz prend en charge les applications et les jeux les plus exigeants.

Mémoire et photo.

Le téléphone est proposé en trois configurations : 256 Go de stockage avec 12 Go de RAM, 1 To de stockage avec 12 Go de RAM, et 1 To de stockage avec 16 Go de RAM. Pour ce qui est de l’écran, la marque a opté pour un écran AMOLED de 6.78 pouces avec une résolution de 1260 x 2800 pixels avec une luminosité de 1200 nits en mode pic. Et un taux de rafraichissement de 120Hz.

Avec une batterie Li-Po de 5100 mAh non amovible, le ZTE Nubia Z50s Pro annonce une autonomie exceptionnelle. Et avec une capacité de charge de 80W, vous pouvez recharger rapidement votre appareil pour rester opérationnel en un rien de temps.

Prix et Disponibilité.

Le téléphone est actuellement disponible en précommande 729€