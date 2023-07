REDMAGIC 8S Pro : le nouveau smartphone gamer de Nubia a débarqué !

Le nouveau REDMAGIC 8S Pro qui est disponible dès aujourd’hui en lancement International se veut être « LA » référence du moment pour tous ceux qui sont en quête d’un smartphone puissant pour jouer. Et la marque Nubia fait évoluer son modèle REDMAGIC 8 vers cette nouvelle configuration.

Nubia fait partie des constructeurs qui ont décidé de s’attaquer au monde du gaming sur smartphone en proposant un téléphone dédié au gaming. Ces téléphones se veulent plus puissants, plus performants et plus optimisés.

REDMAGIC 8S Pro, du Snapdragon 8 Gen 2 et de la mémoire de ouf.

Alors, bien sûr qui dit smartphone performant passe forcément actuellement par l’adoption du dernier processeur de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2. Le modèle se décline également en trois variantes : Midnight, Platinum et Aurora.

Si la première variante hérite de 12 Go de mémoire LPDDR5X RAM et de 256 Go UFS 4.0 de capacité de stockage, les deux autres versions quant à elles bénéficient de 16 Go de mémoire LPDDR5X RAM et de 512 Go UFS 4.0 de capacité de stockage.

Pour la connectivité, qui dit Snapdragon 8 Gen 2 dit forcément support de la 5G pour une connectivité mobile sans faille. On notera également une fonction double SIM 5G, une fonction particulièrement appréciée par les constructeurs chinois de smartphone.

Le Wi-Fi n’est pas en reste non plus avec l’intégration des normes Wi-Fi 802.11b/g/n/ ac /ax (bi-bande 2.4G\5G) 4*4mimo, conception à 9 antennes. Bref de quoi profiter pleinement de votre connexion fibre opérateur à travers une bonne connexion Wi-Fi.

Pour le reste, le REDMAGIC 8S Pro est équipé d’un écran 6,8 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie embarquée possède une capacité de 6000mAh et offre une puissance de 65W. LE tout via un port USB-C.

Détail intéressant, le téléphone est également doté d’un port HDMI pour inclure la fonctionnalité screencast. Pour la partie audio, le téléphone est équipé de 3 microphones, d’une fonction double sonorisation intelligente, du DTS Ultra X, et d’une prise casque jack de 3,5 mm.

Prix et Disponibilité.

Le téléphone sera disponible à l’achat en offre spéciale du 27 juillet au 2 aout depuis le site du constructeur. Il sera disponible sur Amazon vers la fin aout. Les prix sont de 649€ pour la version Midnight, 779€ pour la version Platinum et €799 pour la version Aurora.