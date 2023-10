Creative Artisan Edition, Les enceintes Creative Pebble V3 se prennent pour des œuvres d’art !

Avec son projet Creative Artisan Edition, la marque Creative bien connue pour ses produits audio pour l’informatique souhaite amener l’art moderne et contemporain sur votre bureau. Et cela commence avec les enceintes Bluetooth Creative Pebble V3.

Creative Technology nous dévoiler la semaine passée son projet « Creative Artisan Edition », une initiative inspirante visant à renforcer la communauté de créatifs via des collaborations avec des artistes talentueux du monde entier. Des produits triés sur le volet par Creative seront ré imaginés et transformés en œuvres d’art exclusives, permettant de laisser s’exprimer la vision unique des artistes participants.

Creative Artisan Edition, ça commence par les enceintes Bluetooth Creative Pebble V3.

Creative avec cette nouvelle approche a décidé de commencer à travailler en partenariat avec Lester Lim, un artiste basé à Singapour.

« Parmi ses œuvres captivantes, JELILO et son inspiration de l’élégance de la méduse s’imposent comme un chef-d’œuvre. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi, cette artiste » nous confie la marque.

Le travail de Lester sur les enceintes de bureau Creative Pebble V3, offre à Creative et à ses enceintes de fusionner art et technologie. Si d’un point de vue technique, ce modèle d’enceintes Bluetooth Creative Pebble V3 n’ont rien de neuf par rapport à la version standard, elles apportent une nouvelle dimension au produit en apportant une touche plus design et illustrative sur votre bureau.

Art et technologie.

Avec ce partenariat, la marque souhaite intégrer l’art dans ces produits et les Creative Pebble V3 ne sont aux dires de la marque que le premier produit d’une longue série de produits Creative qui devrait profiter d’une touche d’illustration par d’autres artistes en vogue.

Prix et Disponibilité.

Les Creative Pebble V3 Artisan Edition sont au prix de 59,99 €.