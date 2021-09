NETGEAR Armor : nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité avancée.

Avec NETGEAR Armor, le fabricant de routeurs Wi-Fi pour le grand public et pour les professionnels souhaite apporter un plus à ses routeurs que le simple fait de fournir une connexion internet. Une solution qui a pour objectif d’assurer une protection complète du réseau domestique.

Netgear est une marque que l’on ne doit plus vous présenter sur Planet Sans fil. En effet, la marque pèse lourd dans l’industrie des produits réseau grand public. En outre, elle ne cesse de faire évoluer ses produits et de proposer différents routeurs ou solutions réseau sans fil selon les besoins des consommateurs.

NETGEAR Armor, le Wi-Fi et la sécurité en plus.

Il y a quelque temps maintenant, la marque s’est associée à un autre géant, mais de la sécurité informatique cette fois qui a pour nom : Bitdefender. Avec ce partenariat, la marque de routeurs Wi-Fi a développé une solution logicielle qui peut être intégrée directement sur ses routeurs.

Ainsi est né NETGEAR Armor. Une solution qui permet de détecter des menaces qui planent sur la maison connectée. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la marque n’hésite pas à développer sa solution.

La protection NETGEAR Armor est intégrée à la majorité des routeurs Orbi et Nighthawk et constitue une véritable bulle de protection pour les appareils connectés au réseau local, aidant les consommateurs à rester à l’abri des pirates, des logiciels malveillants et des virus.

« Les menaces traditionnellement associées aux PC mettent désormais en péril tous les périphériques connectés tels que les télévisions, thermostats, ampoules, caméras de sécurité, consoles de jeu, enceintes et home-cinéma, tablettes, ordinateurs, smartphones, etc. Selon le rapport BitDefender 2020 concernant le paysage des menaces pour les consommateurs, le nombre de failles au sein des téléviseurs intelligents a augmenté de 335% et le nombre de vulnérabilités parmi les caméras IP a quasiment doublé entre 2019 et 2020 »

Nouvelles fonctionnalités au sein de NETGEAR Armor.

Netgear annonce parmi ses nouvelles fonctionnalités la protection des données sensibles qui bloque les tentatives d’envoi des données bancaires ou de connexion, ou encore les informations d’identité via des connexions non cryptées.

Le système est aussi doté d’un algorithme d’intelligence artificielle qui supervise et qui apprend le comportement habituel des appareils connectés. Le système est également désormais doté d’un système de protection contre les attaques DDoS.